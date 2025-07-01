新北瑞芳猴硐車站增設無障礙電梯 地方盼農曆年前完工迎人潮

長期以來因缺乏無障礙設施而遭外界詬病的台鐵猴硐車站，近期終於啟動改善工程。在立法委員廖先翔的大力推動下，該站無障礙電梯設施的增設工程已於日前正式展開，預計於農曆春節前完工，為當地居民及觀光遊客提供更加友善與便利的交通環境。

猴硐車站位於熱門觀光景點「猴硐貓村」入口，周邊不僅有大量遊客造訪，更有許多年長居民居住。然而，多年來該站並無無障礙設施，對行動不便者與長者而言極為不便，引發地方民眾及旅客反彈。

此次改善工程包括車站大廳及第1、2月台3座電梯的設置，目前電梯外牆鋼板已完成安裝。除無障礙設施外，整體環境也同步進行整修，包括車站屋頂防水改善、牆面重新油漆及一樓地坪翻新等，期望全面提升車站品質與使用安全。

立委廖先翔也親自前往工地視察施工進度，表示將持續監督工程如期如質完工，猴硐是全國知名的觀光地點，站體與動線也必須與時俱進，打造對所有人更友善的公共空間。

地方居民與商家對此也表達高度期待，盼望工程能如期在農曆年前完成，以便迎接春節期間大量湧入的遊客，帶動地方經濟發展。