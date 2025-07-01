八里汙水廠回饋金增880萬 新北議會三讀通過

新北市府修正「新北市公共汙水處理廠回饋金自治條例」，將回饋金額從原本六個級距調整為五個級距，並將第五級距提列金額調升，今天修正案議會三讀通過，地方預計可增加回饋金880萬元。不過有議員指出，八里汙水廠回饋金現況是用來做營養午餐、獎助學金等社福使用，未來處理量減少後，回饋金也會減少，市府應及早強化八里汙水廠處理設備，真正降低汙染改善居民環境才是正辦。

新北市汙水廠回饋金是依處理量提列不同回饋金比例，自治條例本有6級距，第一級2萬噸以下每噸提列0.325元，第二級超過2萬噸至10萬噸每噸提列0.25元，第三級超過10萬噸至30萬噸每噸提列0.175元，第四級超過30萬噸至60萬噸每噸提列0.1元，第五級超過60萬噸至100萬噸每噸提列0.05元，第六級距超過100萬噸每噸提列0.025元。

不過隨著新北市汙水接管增加至72.2％，市府將6級調整至5級距，不過第五級超過60萬噸部分，每噸提列增加至0.075元。

新北市議員黃淑君指出，本次自治條例將增加880萬元市庫支出，現況八里汙水廠處理水量每天約120萬噸沒有增加，但濃度增加，她認為，未來隨著水量減少，回饋金可能因此減少，應將八里強化設備更新，減少對民眾影響。

議員蘇泓欽則認為，八里汙水廠目前是一級處理廠，主要是沉澱後，海洋放流，如果可升級對地方才有幫助。

水利局長宋德仁指出，目前新北其他處理廠都是二級處理，八里則因是相當早期興建，屬於一級處理，要改為為二級處理，因為全廠位於十三行文化範圍裡，相關修繕都要通報文化部，不太可能。

宋德仁說，新北市目前陸續在五個新都市計劃區包括塭仔圳、十四張、蘆洲南北側等地都有設置汙水處理廠，希望慢慢舒緩八里汙水廠量能，八里汙水廠的水量會愈來愈少。

宋德仁也說，八里汙水廠預計明年完成交接，目前第五期更新工程預計明年2月完工，未來透過分散處理，五個都市計畫可以減少八里汙水廠20萬噸負擔，北市也會將其中30％陸續接回處理。全案大會三讀通過。

宋德仁表示，目前回饋金每年約4327萬元，未來回饋金將增加880萬元，其中新北負擔612萬元。