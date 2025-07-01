新北表揚模範、績優公務員 期許標竿學習

新北市政府今天表揚23名模範公務人員及30名績優人員，人事處表示，除肯定市府與各區公所公務員勇於任事、發揮創意外，更希望獲獎者成為團隊的學習標竿，持續發揮正向影響力。

新北市府模範公務人員暨績優人員頒獎典禮，今天在市府3樓多功能集會堂舉行，由黎明技術學院表演藝術系學生，表演充滿活力和創意的舞蹈。得獎者眷屬、各機關首長及員工到場，為得獎者歡呼並獻花共享榮耀。

市長侯友宜親自頒獎後致詞表示，感謝員工以公務體系為志業，在工作中找到自我價值，辛勤付出讓市政得以順利推進。

他說，新北人口超過400萬，第一線人員的工作量相對繁重，將簡化工作流程、關懷包容等，打造友善職場，讓員工工作外，能兼顧家人與生活。

人事處表示，模範公務人員中，新北市捷運工程局工程管理科長洪國智，趕辦「新北環狀線0403地震復原工程」，原評估14個月工期，在確保安全無虞，力拼8個月完成全線復駛營運，且透過抗拉拔及防落橋裝置等保護措施，確保不致再次發生橋梁位移。

另外，文化局專門委員陳春美擔任新北市美術館籌備處主任，負責督導及統籌美術館園區環境整備、場館對外營運相關軟硬體規劃籌備，及開園展覽暨開園活動規劃執行，讓美術館順利開館營運，提供藝文休憩好去處。

人事處說，績優人員涵蓋地政、交通、社會醫療、工程建設、文化及觀光旅遊。新北市地政局重劃科長王彬權督辦新北國際AI+智慧園區市地重劃約108公頃，創造大街廓產業示範基地，成功吸引國際半導體科技大廠艾司摩爾（ASML）投資進駐，打通新北AI國際重要動脈。

人事處表示，衛生局高齡及長期照顧科長侯嘉玲，辦理「新北動健康」專案及新北失智友善，榮獲各項獎項，於民國113年達成設立108家日照中心目標。