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因應夏季天氣炎熱...友善機車族 北市夏季縮短紅燈秒數

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

因應夏季天氣炎熱，臺北市交通管制工程處專案檢討114年夏季(7-8月)縮短740處路口號誌紅燈秒數，以減少機車騎士及行人曝曬時間。

交工處表示，臺北市號誌時制須考量車流紓解及行人安全通行等需求，並配合路口間之號誌連鎖運作，故各主要幹道路口號誌需設置較長綠燈，也造成紅燈有較長情形。但經統計分析歷年交通狀況，暑假期間車流量有減少情形，因此專案檢討縮短號誌週期，以減少機車騎士及行人等候時間。

交工處指出，已檢討臺北市主、次要道路及學校周邊路口號誌，共調降740處路口離峰時段(11時至14時)號誌紅燈秒數，平均可縮短紅燈21秒。未來將持續觀察調降紅燈秒數後，路口車流疏解狀況及路段連鎖性，並視民眾反映情況適時檢討調整。

聚傳媒

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