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「免費除蟎體驗」藏陷阱 消保官揭推銷套路

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

新北市消保官近年接獲多起申訴案件，有除蟎服務業者以「免費體驗」、「現場試用」為名誘導購買高價產品，或服務設下逾期不退等條款陷阱。為保障市民健康與消費安全，新北市政府法制局於6月份指派消費者保護官（以下稱消保官）會同市府環境保護局及經濟發展局，針對轄內除塵蟎服務業者進行實地聯合稽查。此次行政調查重點包括「是否使用環境用藥」、「是否依法申請病媒防治業」、以及「是否訂有明確定型化契約條款或價目表」等，讓民眾在選擇相關服務時能更安心、更有保障。

消保官表示，114年本次聯合稽查共查核6家除塵蟎服務業者，皆以物理性拍打、吸塵方式處理塵蟎，未使用環境用藥，故不須依法申請病媒防治業許可，符合相關法規；惟在定型化契約揭露及消費保障方面，仍有業者條款不夠明確，需進一步改善。例如：某公司雖販售除蟎設備並提供免費體驗服務，但其除蟎服務以「贈送」名義提供，實際上卻未公開明確服務價格，且逾訪問交易7日即不退費，易引發消費糾紛，恐有違反公平交易法第25條足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之虞。另有業者訂定優惠套組超過30天不得退款，已請業者修正為「補差價續用」，避免不合理限制。另部分業者會以「免費體驗」、「到府示範」等方式取得消費者信任後，進行現場強力推銷，誘導民眾購買高價商品或服務方案，應提高警覺、審慎評估。

業者表示，在除蟎機水箱部分，民眾可選購精油或消毒藥水加入於水箱中，讓排出的空氣經由水的吸附達到濾淨空氣的效果。聯合查核現場亦向業者宣導倘未依法申請病媒防治業許可，不可使用環境用藥殺菌劑等商品，以避免違反「環境用藥管理法」及「病媒防治業管理辦法」等相關規定。

消保官強調，除塵蟎服務常以居家健康為訴求，民眾若遇上現場推銷商品或強迫購買服務，應提高警覺；消費者在選擇服務時應：要求業者提供書面報價與契約條款、避免現場立即簽約或付款；保留通訊記錄與服務單據以備爭議處理。

聚傳媒

消保官 服務業

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