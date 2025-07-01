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北市松山區驚現2米天坑..自來水管破影響用戶晚8時恢復
北市松山區今驚傳天坑。位於長春路、慶城街46巷口，今天近中午，馬路出現一處長約2公尺、寬1公尺、深1公尺坑洞，警消第一時間在現場拉警戒線無擴大。北水處表示，這次道路坑洞初步調查是自來水管線問題所致，目前各相關單位皆在現場釐清原因中。
北水處表示，水處接獲通報後，立即派員前往現場，坑洞發生原因，初步調查應為管線問題所致，水處也已調派人員機具進場停水搶修，估計於今日晚間8時會將受影響的自來水管線修復完畢、恢復供水。
水處表示，現場目前已進行加派人員進行交通疏導，搶修期間，將短暫影響周邊約9戶直接供水戶的供水，北水處已派水車至長春路451號提供民眾取水使用；周邊用戶如有自來水相關問題，可洽北水處客服專線：02-8733-5678。
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