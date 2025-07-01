北捷遊憩開幕 蔣萬安：未來5年盈餘目標5億元

北捷遊憩事業公司今天開幕，新任董事長黃清信說，總經理、副總公開遴選業界專業人士，儘速呈報市府核定。台北市長蔣萬安調升盈餘目標宣布，接下來5年朝新台幣5億元發展。

「北捷遊憩事業股份有限公司」為台北市政府和台北大眾捷運股份有限公司共同投資成立的公司，受委託經營台北小巨蛋、貓空纜車及台北市立兒童新樂園，6月24日首任董事長出爐，由北捷總經理黃清信不支薪兼任首任董事長，今天舉辦開幕記者會。

黃清信說，已對外宣布總經理、副總公開遴選，現在已完成書面審查，正在面試，希望儘速完成作業程序，之後呈報市府核定；又董事會成員也都邀請娛樂、觀光相關專業人士擔任董事，相信在比較完整的公司治理下，應可突破過去比較行政導向的框架，朝向企業化來經營。

營業目標，他說，投資計畫是有，先從每年盈餘6000萬元起步，然後逐步成長，未來成長幅度就依照實務狀況持續追求成長。

蔣萬安致詞時說，未來營收盈餘，討論很久，保守估計是董事長對外所言，但他要給一個目標，接下來5年的盈餘朝5億元來發展，「我想不會是不可能的目標」，雖不容易，但是未來還有好的資產，也希望由此專業團隊經營、發揮真正的功效，才是成立北捷遊憩最主要真正目的。

蔣萬安進一步說，北市在最近全球百大值得造訪城市排名第11，贏過首爾、曼谷、倫敦、大阪，深具潛力；且4月台北捷運公司跟日本的東京巨蛋簽訂交流合作協定，不只體育、文化，演唱會經濟、旅館經營，都會正式展開跨國合作。

蔣萬安說，最近造訪巴黎也看到當地場館是羽球場地、巴黎職籃隊的主場，也可以舉辦演唱會，座位可以收、拉，符合需要數千或上萬的席次要求，並使用地熱、太陽光發電自給自足，將參考作為未來興建很多場館的模範，未來可能交由北捷遊憩專業管理。