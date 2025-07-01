快訊

恭喜！劉雨柔挺8月孕肚和球星胡凱翔今登記結婚

整理包／114年分科倒數衝刺！首次加考數乙 8科重點、答題技巧全收錄

台股上漲297點收22,553點 台積電上漲25元收1,085元

五股交流道北出匝道工程超前 交通部長：10月完工

中央社／ 新北1日電

交通部長陳世凱今天視察「國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程」時表示，北出匝道進度超前，預估10月完工。高公局長趙興華將退休，陳世凱特地獻花慰勉。

高速公路局推動「國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程」，從民國112年4月20日開工以來，主要是增設北入及北出匝道降低號誌化路口造成回堵現象，並提升五股交流道運轉效能及行車安全。

陳世凱率員視察北出匝道2處工地，並現場聽取工程進度簡報，由於現場車流多且施工條件複雜，施工單位幾乎是日夜趕工。

陳世凱接受媒體聯訪表示，特別感謝工程人員在天氣炎熱下仍日夜趕工，目前工程進度超前4%，他要求全案如期如質於116年全面完工，但北出匝道可望今年10月就可以完工，通車後，民眾就能有交通改善的明顯感受。

此外，今天全程陪同的高公局長趙興華將退休，陳世凱特地獻花給趙興華，感謝他在公職生涯的最後一天努力工作。

趙興華表示，國道1號五股交流道為五股、新莊及泰山地區主要交通軸線，且與台64線及台65線串聯，引入蘆洲、八里、三重、板橋及土城的部分車流，為大台北地區主要路網，改善後可有效的解決進出交流道車輛交織問題，利用新設匝道進行車輛分流，除大幅提升國道運轉效率外，也舒緩地方道路壅塞之情況。

高公局 陳世凱 國道

延伸閱讀

台灣虎航高雄飛濟州今首航每周4班 下月將開航這城市

台灣虎航高雄-濟州首航 唯一北中南直飛濟州的國籍航空

台灣虎航歡慶首航 今起北中高每周13班往返韓國濟州島

花蓮鐵路雙軌、高架化落空 交長陳世凱澄清沒跳票

相關新聞

北市松山區驚現2米天坑..自來水管破影響用戶晚8時恢復

北市松山區今驚傳天坑。位於長春路、慶城街46巷口，今天近中午，馬路出現一處長約2公尺、寬1公尺、深1公尺坑洞，警消第一時...

北市松山現天坑因自來水管破裂 關閉制水閥現場獲控制

台北市松山區長春路和慶城街46巷交叉路口，今天中午11時28分，地面出現長2公尺、寬1公尺、深1公尺的坑洞，目前警消已放...

讓專業來..北捷遊憩公司成立 蔣萬安喊目標：朝5億盈餘發展

為提高業外收入，北捷轉投資的遊憩公司今成立。市長蔣萬安出席開幕，對於董事長黃清信喊目標是年盈餘6千萬元，不過蔣致詞加碼，...

影／隈研吾操刀之作 台中高鐵站旁「月亮彎空橋」現身

位在台中三鐵共構區旁、興建中的「D-ONE第一大天地」今天公開由日本知名建築師隈研吾設計的指標性空橋「月亮灣」它取代原本...

板橋市民廣場停車場停電一度停擺 新北交通局：已復電

板橋市民廣場地下停車場今天上午不明原因停電，現場一片漆黑，機車騎士摸黑找車，連自動繳費機也停擺，民眾一度無法進出。新北市...

燕子盤旋萬千 新北五股濕地夏日賞燕季7/26登場

每年盛夏，萬千燕子齊聚五股濕地，盤旋於蘆葦上空，景象壯觀如雨。今年「2025五股濕地夏日賞燕季」將於7月26日開跑，新北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。