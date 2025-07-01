五股交流道北出匝道工程超前 交通部長：10月完工

交通部長陳世凱今天視察「國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程」時表示，北出匝道進度超前，預估10月完工。高公局長趙興華將退休，陳世凱特地獻花慰勉。

高速公路局推動「國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程」，從民國112年4月20日開工以來，主要是增設北入及北出匝道降低號誌化路口造成回堵現象，並提升五股交流道運轉效能及行車安全。

陳世凱率員視察北出匝道2處工地，並現場聽取工程進度簡報，由於現場車流多且施工條件複雜，施工單位幾乎是日夜趕工。

陳世凱接受媒體聯訪表示，特別感謝工程人員在天氣炎熱下仍日夜趕工，目前工程進度超前4%，他要求全案如期如質於116年全面完工，但北出匝道可望今年10月就可以完工，通車後，民眾就能有交通改善的明顯感受。

此外，今天全程陪同的高公局長趙興華將退休，陳世凱特地獻花給趙興華，感謝他在公職生涯的最後一天努力工作。

趙興華表示，國道1號五股交流道為五股、新莊及泰山地區主要交通軸線，且與台64線及台65線串聯，引入蘆洲、八里、三重、板橋及土城的部分車流，為大台北地區主要路網，改善後可有效的解決進出交流道車輛交織問題，利用新設匝道進行車輛分流，除大幅提升國道運轉效率外，也舒緩地方道路壅塞之情況。