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讓專業來..北捷遊憩公司成立 蔣萬安喊目標：朝5億盈餘發展

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北捷遊憩事業股份有限公司上午正式成立，台北市長蔣萬安（圖）出席主持啟動儀式，並邀請台北捷運吉祥物捷米搭配台北小巨蛋、兒童新樂園貓空纜車專屬IP，帶來精采開幕表演。記者曾學仁／攝影
北捷遊憩事業股份有限公司上午正式成立，台北市長蔣萬安（圖）出席主持啟動儀式，並邀請台北捷運吉祥物捷米搭配台北小巨蛋、兒童新樂園貓空纜車專屬IP，帶來精采開幕表演。記者曾學仁／攝影

為提高業外收入，北捷轉投資的遊憩公司今成立。市長蔣萬安出席開幕，對於董事長黃清信喊目標是年盈餘6千萬元，不過蔣致詞加碼，表示他跟北捷董座討論很久，儘管公司保守估7千萬到1億，但他給遊憩公司目標是朝「盈餘5億元」發展。

蔣萬安說，「我想，這不會是不可能的任務，不容易但可以努力。」

蔣萬安、市府秘書長李泰興、副秘書長俞振華、北捷董事長趙紹廉等人今天出席北捷遊憩公司開幕。蔣萬安說，北捷遊憩公司的成立，對台北市來說，是觀光遊憩產業發展非常重要里程碑，最近一份調查，針對全球最值得造訪的百大城市，台北市名列第十一名，北市贏過首爾、曼谷、倫敦、大阪代表台北市不僅有潛力，也展現具體成果，不僅是國內旅遊，也是國際旅遊必到城市之一，為具指標的旅遊城市。

蔣萬安也透露，台北市將要興建國際級的羽球場，並且發揮永續概念，未來就可能成為遊憩公司的資產，讓體育、觀光、遊憩、娛樂演唱會等整體提升。遊憩公司也將以全新品牌跳脫現有框架，讓北市觀光娛樂產業邁入新里程碑。

蔣萬安說，遊憩公司的成立是參考JP東日本、近畿鐵道集團等的經營經驗，「是要讓專業領域，交給專業的來」，並帶動產業升級。目前北捷經營有貓纜、兒童新樂園、小巨蛋等，未來台北市有更好資產，也會由遊憩公司來專業經營。

由於目前遊憩公司董事長由北捷總經理黃清信無給兼任，蔣萬安也說，接下來遊憩公司將公開遴選總經理、副總，「專業領域會讓專業的來」。儘管目前遊憩公司訂下的目標，是希望年達到6千萬元盈餘。不過蔣萬安說，我給你們的目標是朝盈餘5億元來發展，「我想這不會是不可能的任務，不容易但可以努力。」

遊憩公司董事長黃清信表示，目前遊憩公司總經理、副總正公開遴選中，目前也都正在面試，完成作業程序會呈報市府核定。黃表示，遊憩公司會借助業界的專業，成立之後會依實際狀況希望超越已經提出的目標，讓盈餘更好。尤其過去兒樂、貓纜、小巨蛋是「處」單位管理，現在轉為專業公司後，會邀娛樂、觀光等專業的董事，突破過去行政導向方向，朝企業化經營。

北捷遊憩公司上午正式成立，台北市長蔣萬安（右三）、北捷遊憩公司董事長黃清信（左三）等出席共同主持啟動儀式，並邀請台北捷運吉祥物捷米搭配台北小巨蛋、兒童新樂園貓空纜車專屬IP，帶來精采開幕表演。記者曾學仁／攝影
北捷遊憩公司上午正式成立，台北市長蔣萬安（右三）、北捷遊憩公司董事長黃清信（左三）等出席共同主持啟動儀式，並邀請台北捷運吉祥物捷米搭配台北小巨蛋、兒童新樂園貓空纜車專屬IP，帶來精采開幕表演。記者曾學仁／攝影

蔣萬安 北捷 北市

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