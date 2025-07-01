影／隈研吾操刀之作 台中高鐵站旁「月亮彎空橋」現身

位在台中三鐵共構區旁、興建中的「D-ONE第一大天地」今天公開由日本知名建築師隈研吾設計的指標性空橋「月亮灣」它取代原本的直線設計，改成月亮的半月型設計，外型前衛、新穎，可能成為未來約會的著名地點。

「月亮灣」是一座環型人行橋，串聯高鐵、台鐵與捷運及D-ONE第一大天地三樓戶外商業街，並連結1樓廣場。

第一大天地說，設計靈感源自月亮的圓缺變化，橋體如一輪滿月漂浮於綠意與水景之上，白日映照如詩，夜晚則化為大型燈光藝術裝置，透過橋身曲線與地面光影交織，呈現出動態流轉的城市節奏，是D-ONE攜手國際團隊對未來城市生活所提出的感性提案。

橋上空間以木造集成材搭接，夜間燈光平日為柔和月光般的暖色調，節慶期間則轉化為象徵月蝕的動態燈光藝術。橋上並設有遮蔭與停留空間，適合日夜舉行藝術展演、品牌發表或節慶慶典，並結合夜間燈光設計，成為未來的打卡聖地。