快訊

連岳母都不放過！淫郵差偷拍逾70人還逼簽「性奴契約」 中華郵政：暫停外勤工作

彭振聲：先前認罪拚交保是為讓妻安心 「她不在了我也沒顧慮了」

省3347元！漢堡王「最新優惠券」24種方案 現享買1送1

聽新聞
0:00 / 0:00

影／隈研吾操刀之作 台中高鐵站旁「月亮彎空橋」現身

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
第一大國際開發公司營運長戴蔭本介紹，月亮灣空橋造型突出，會成為未來打卡聖地。記者黃寅/攝影
第一大國際開發公司營運長戴蔭本介紹，月亮灣空橋造型突出，會成為未來打卡聖地。記者黃寅/攝影

位在台中三鐵共構區旁、興建中的「D-ONE第一大天地」今天公開由日本知名建築師隈研吾設計的指標性空橋「月亮灣」它取代原本的直線設計，改成月亮的半月型設計，外型前衛、新穎，可能成為未來約會的著名地點。

「月亮灣」是一座環型人行橋，串聯高鐵、台鐵與捷運及D-ONE第一大天地三樓戶外商業街，並連結1樓廣場。

第一大天地說，設計靈感源自月亮的圓缺變化，橋體如一輪滿月漂浮於綠意與水景之上，白日映照如詩，夜晚則化為大型燈光藝術裝置，透過橋身曲線與地面光影交織，呈現出動態流轉的城市節奏，是D-ONE攜手國際團隊對未來城市生活所提出的感性提案。

橋上空間以木造集成材搭接，夜間燈光平日為柔和月光般的暖色調，節慶期間則轉化為象徵月蝕的動態燈光藝術。橋上並設有遮蔭與停留空間，適合日夜舉行藝術展演、品牌發表或節慶慶典，並結合夜間燈光設計，成為未來的打卡聖地。

第一大國際開發公司營運長戴蔭本介紹，月亮灣空橋造型突出，會成為未來打卡聖地。記者黃寅/攝影
第一大國際開發公司營運長戴蔭本介紹，月亮灣空橋造型突出，會成為未來打卡聖地。記者黃寅/攝影

建築師

延伸閱讀

安徽男童不聽勸玩水跌落湍流被吸入橋洞 遊客合力救人

台中最新地標有動靜了！第一座高鐵商城「F Plaza」即將試營運 不只美食、百貨 「市集＆主題活動」也會有

衝衝衝！三星座最好「先立業再成家」...金牛要安全感、第一名工作狂

偶爾也該休息！3星座對自己太嚴格...獅子愛面子不能輸、他目標訂太高

相關新聞

平溪天燈釀35件災損 永續發展基金見底95萬元賠不出

新北市平溪天燈名揚國際，伴隨來的災害與垃圾，連新北市長侯友宜在議會答詢時也稱「真的看不下去」、「很生氣」...

燕子盤旋萬千 新北五股濕地夏日賞燕季7/26登場

每年盛夏，萬千燕子齊聚五股濕地，盤旋於蘆葦上空，景象壯觀如雨。今年「2025五股濕地夏日賞燕季」將於7月26日開跑，新北...

幾千公里飛來台... 家燕繁殖季排泄多 議員籲：多方合作共存

夏季進入家燕繁殖季，北市騎樓可見燕子築巢，但排泄物造成環境髒亂，議員張文潔指出，陸續接獲民眾陳情，中央與野鳥學會合作推出...

影／通往神明的路艱辛 惠濟宮盼蓋電梯 但列國定遺址陷兩難

要參香的長輩們沿著長長的石梯，略顯吃力一步一步向上走直到廟前，台北市芝山岩惠濟宮位在山頂，參拜需要登上226階石梯，對老...

影／隈研吾操刀之作 台中高鐵站旁「月亮彎空橋」現身

位在台中三鐵共構區旁、興建中的「D-ONE第一大天地」今天公開由日本知名建築師隈研吾設計的指標性空橋「月亮灣」它取代原本...

板橋市民廣場停車場停電一度停擺 新北交通局：已復電

板橋市民廣場地下停車場今天上午不明原因停電，現場一片漆黑，機車騎士摸黑找車，連自動繳費機也停擺，民眾一度無法進出。新北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。