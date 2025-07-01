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燕子盤旋萬千 新北五股濕地夏日賞燕季7/26登場

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
每年夏季黃昏燕群紛飛的壯麗景象。圖／新北市高灘處提供
每年夏季黃昏燕群紛飛的壯麗景象。圖／新北市高灘處提供

每年盛夏，萬千燕子齊聚五股濕地，盤旋於蘆葦上空，景象壯觀如雨。今年「2025五股濕地夏日賞燕季」將於7月26日開跑，新北市政府高灘處與荒野保護協會合作舉辦6場免費導覽活動，邀請市民親近自然、共賞燕群遷徙前的壯麗集結。

高灘處表示，五股濕地位於新北大都會公園內，是北台灣最大燕群過境棲息地。每年7至8月傍晚，成千上萬燕子會自各地飛回，集結於濕地蘆葦叢過夜。由於濕地保留自然樣貌、少有人為干擾，加上水域與蘆葦自然形成的屏障，為燕群提供理想的休憩環境，也成為暑期觀察生態的最佳場所。

荒野保護協會台北分會長游晨薇指出，燕子自每年3至4月自東南亞飛抵台灣，在橋下或屋簷築巢、繁殖，夏末再南返。五股濕地豐富的昆蟲資源與大片蘆葦，為牠們提供「昆蟲餐廳」與暫時聚集處。常見種類包括家燕、洋燕、棕沙燕與赤腰燕，其中以家燕最為常見。

活動導覽自7月26日起，每周六、日共6場次（7/26、7/27、8/2、8/3、8/9、8/10），每場250人名額，晚間5點至7點舉行，由荒野保護協會志工全程導覽解說。集合地點為五股濕地教育中心。

高灘處呼籲，參與賞燕活動請著輕便衣物、運動鞋，並攜帶防蚊、防曬用品與飲水，觀察時應避免強光照射與大聲喧嘩，維持濕地生態寧靜，讓燕子自在棲息。

高灘處處長黃裕斌表示，每一片濕地、每一隻候鳥，都是大自然賦予的珍貴資產，透過「賞燕季」讓市民認識自然、親近生態，也為孩子的暑假留下別具意義的記憶。

屋簷下的雛鳥等待親鳥餵食。圖／新北市高灘處提供
屋簷下的雛鳥等待親鳥餵食。圖／新北市高灘處提供
燕群在五股濕地蘆葦叢上空的景象。圖／新北市高灘處提供
燕群在五股濕地蘆葦叢上空的景象。圖／新北市高灘處提供
往年賞燕季吸引民眾至五股濕地一同欣賞燕群。圖／新北市高灘處提供
往年賞燕季吸引民眾至五股濕地一同欣賞燕群。圖／新北市高灘處提供

燕子 濕地

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