東北角跟著咖啡香追海風 9家在地咖啡廳消費可集點抽獎
2025福隆生活節今起登場，今年串連串聯在地9間特色咖啡廳，在8月10日前推出「跟著咖啡香追海風」集點抽獎活動，邀請民眾迎著輕柔海風，品味咖啡陣陣香氣，並參加抽獎。
交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處表示，為了推廣福隆的自然山海美景及在地生活體驗，每年舉辦福隆生活節活動，預定8月9日、10日在福隆草坪廣場，舉辦海風音樂會、山海市集。
今年活動還推出小旅行遊程等系列活動，今天起在「跟著咖啡香追海風」活動期間內，前往9間特色咖啡廳消費即可集點，還可以參加抽獎活動，有機會抽中海風號甜點觀光列車遊程。
9間特色咖啡廳分別為鼻頭角聽濤營區（聽濤café）、龍洞灣海洋公園海景咖啡廳、藍灣咖啡鹽寮店、福容大飯店福隆店大廳酒吧、澳礁咖啡、馬崗哨所咖啡、萊萊秘境萊廢畫、石城服務區（灆咖啡）及峭壁小屋（九號咖啡石城館），單次消費不限金額可集1點，集滿3點拍照上傳東北角之友臉書粉絲團指定貼文留言，即可參8月15日抽獎。
東北角管理處表示，集點抽獎活動與台鐵最新觀光甜點列車「海風號」合作，海風號去年推出以來獲得好評，今年春、夏季行程4月開始駛向東北角地區，帶領遊客感受東岸湛藍、瑰麗的太平洋海岸風光，集點活動將送出15組海風號限定遊程。
管理處邀請民眾在活動期間內造訪特色咖啡廳，不僅能品嘗各式風味咖啡和美食，享受東北角自然的優美景色，還能參加抽獎活動，相關活動資訊可上東北角觀光資訊網及東北角之友臉書粉絲專頁查詢。
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