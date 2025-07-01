東北角跟著咖啡香追海風 9家在地咖啡廳消費可集點抽獎

2025福隆生活節今起登場，今年串連串聯在地9間特色咖啡廳，在8月10日前推出「跟著咖啡香追海風」集點抽獎活動，邀請民眾迎著輕柔海風，品味咖啡陣陣香氣，並參加抽獎。

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處表示，為了推廣福隆的自然山海美景及在地生活體驗，每年舉辦福隆生活節活動，預定8月9日、10日在福隆草坪廣場，舉辦海風音樂會、山海市集。

今年活動還推出小旅行遊程等系列活動，今天起在「跟著咖啡香追海風」活動期間內，前往9間特色咖啡廳消費即可集點，還可以參加抽獎活動，有機會抽中海風號甜點觀光列車遊程。

9間特色咖啡廳分別為鼻頭角聽濤營區（聽濤café）、龍洞灣海洋公園海景咖啡廳、藍灣咖啡鹽寮店、福容大飯店福隆店大廳酒吧、澳礁咖啡、馬崗哨所咖啡、萊萊秘境萊廢畫、石城服務區（灆咖啡）及峭壁小屋（九號咖啡石城館），單次消費不限金額可集1點，集滿3點拍照上傳東北角之友臉書粉絲團指定貼文留言，即可參8月15日抽獎。

東北角管理處表示，集點抽獎活動與台鐵最新觀光甜點列車「海風號」合作，海風號去年推出以來獲得好評，今年春、夏季行程4月開始駛向東北角地區，帶領遊客感受東岸湛藍、瑰麗的太平洋海岸風光，集點活動將送出15組海風號限定遊程。