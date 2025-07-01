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防空演習北市7/17登場 百貨賣場循行動指引演練

中央社／ 台北1日電

全民防空演習7月登場，台北市17日實施。商業處今天表示，已通知百貨賣場應制定防空疏散避難演練實施計畫及行動指引，有21家業者提前進行演練，業者後續將配合演習。

台北市商業處以新聞資料指出，萬安演習今年整合為城鎮韌性演習，為因應「2025年城鎮韌性（防空）」演習，台北市將於17日下午1時30分至2時實施，先前已通知百貨賣場，應依防空疏散避難演練實施計畫及行動指引範本設執行方案。

商業處表示，5月間通知17家百貨、4家賣場應提前演練，其行動指引為是指業者可在既有任務職責功能，依營業場域大小、人員多寡規劃，調整職責編組等內容。

商業處指出，為加強宣導演習，台北市警局已製作2025年城鎮韌性（防空）演習空襲警報與疏散避難宣導文宣，並放在警局官網北市防空避難資訊網頁，市民也可下載台北市警政App-防空避難專區、消防防災e點通App了解相關資訊。

此外，北市府將配合國防部全民防衛動員署發布「2025城鎮韌性（防空）演習」的中文及多國語言的文宣，並刊登在商業處官方網頁，期盼藉此提升宣導成效。

商業處表示，防空疏散避難演練是要讓全民模擬戰時情境，熟悉疏散避難、防衛和自救的各應變作為，落實基本訓練要求，把可能遇到衝擊及損傷降至最低。

商業處指出，台北市各百貨賣場業者透過防空疏散避難演練，提升員工熟稔疏散避難位置及防護技能演練，期盼有效落實防空及防護觀念，達成全民避難防衛目標。

萬安演習 百貨 北市府

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