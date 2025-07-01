新北表揚模範與績優公務員 侯友宜：感謝堅守崗位

新北市政府今舉行模範公務人員暨績優人員頒獎典禮，典禮於市府三樓多功能集會堂登場，新北市長侯友宜出席頒發獎牌與獎金，感謝公務人員對市政發展的無私付出。

現場除有黎明技術學院表演藝術系學生帶來開場演出，亦邀集得獎者家屬及機關同仁共襄盛舉，共享榮耀時刻。

侯友宜致詞表示，新北市幅員遼闊、人口逾405萬，公務員人數卻相對精簡，許多同仁一人身兼數職，仍堅守崗位、默默奉獻，「薪水不高、工作繁重，能夠留下來服務市民，我都銘記在心」。他感性提到，常在晚間8、9點仍見市府大樓燈火通明，反映第一線同仁無怨無悔投入工作，也鼓勵同仁在假日或舉辦活動時攜家人同歡，讓家人了解並支持其辛勞付出。

市府今年共遴選出23位模範公務人員與30位績優人員，頒發5萬元獎金與5千元禮券表彰優秀表現。模範人員中，捷運工程局科長洪國智在0403地震後，積極推動新北環狀線復原，原預估14個月工期壓縮至8個月完成，並施作抗拉拔、防落橋裝置，大幅提升行車安全。文化局專門委員陳春美則主責新北市美術館籌備與開園規劃，促使園區於今年4月順利啟用，成為市民藝文新地標。

績優人員則橫跨地政、交通、醫療、工程與觀光等多領域，展現市府多元施政成果。其中，衛生局科長侯嘉玲推動「新北動健康」及失智友善城市，113年達成日照中心設立108家目標；地政局科長王彬權則負責AI+智慧園區重劃108公頃，成功引進國際半導體巨頭艾司摩爾（ASML），打造新北AI產業動脈。

養工處正工程司黃柏升則專責橋梁維護管理，連續4年榮獲金路獎肯定；水利局高灘處處長黃裕斌則協助擬定政策方向，推動多項重大水利工程成果，均獲評選表揚。

人事處表示，頒獎不僅是肯定同仁專業與投入，更盼得獎者能發揮正向影響力，成為機關團隊的學習標竿，持續帶動市府組織朝更人性化、高效率邁進。