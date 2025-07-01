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幾千公里飛來台... 家燕繁殖季排泄多 議員籲：多方合作共存

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
野鳥學會表示，家燕通常會習慣性在同個街區或地方築巢。記者邱書昱／攝影
野鳥學會表示，家燕通常會習慣性在同個街區或地方築巢。記者邱書昱／攝影

夏季進入家燕繁殖季，北市騎樓可見燕子築巢，但排泄物造成環境髒亂，議員張文潔指出，陸續接獲民眾陳情，中央與野鳥學會合作推出糞便蒐集器，呼籲北市府能合作。野鳥學會表示，「燕你好好板」提供免費發放地點，未來將陸續增加計畫。

張文潔表示，近期接獲民眾反映多處騎樓有家燕築巢，導致有不少排泄物狀況，但騎樓地所有權為私有地，導致民眾需要自行清潔，但道路屬於公共空間，市府也應該設法在野生鳥類棲地與環境整潔之間有所平衡。

她說，其實在2024年農業部林業及自然保育署與台北市野鳥學會合作，推出可以在燕巢下方安裝，減少排泄物污染的「燕你好好板」成效良好，北市府可以與其合作，擴大推廣，或者請相關單位研議專業人員或培訓加裝類似設施。

環境清潔管理科長鄧淞駿表示，每年因為燕子糞便接獲1999的陳情案其實不多，僅有個位數，也沒有開罰的案例。家燕通常都會在騎樓下築巢，道路也會屬於私人用地，因此接獲陳情後，就會派員向該店家、住戶提醒清掃，若在公共區域的道路，則會派清潔人員清掃。

台北市野鳥學會介紹，台灣常出現的燕子屬於夏季候鳥，大約在每年4月會從幾千公里遠的地方來台，約莫在冬天會離開，由於牠們對棲地的忠誠度高，學會也曾做過追蹤研究，發現家燕會固定在習慣的街區築巢飼育幼鳥，並且利用舊巢擴建方式，所以鳥巢可能會有不同顏色。

野鳥學會表示，學會和林保署合作推出「燕你好好板」，今年「燕你好好板」邁入第二階段，推出100個郵寄給民眾，目前已全數發完，若民眾有索取需求，可以到野鳥學會官網查詢，台北市則會在林業署、鳥會本部等地免費索取，未來也會持續推廣、擴大效果。

北市騎樓近期可見不少鳥巢內有待哺的燕子寶寶。記者邱書昱／攝影
北市騎樓近期可見不少鳥巢內有待哺的燕子寶寶。記者邱書昱／攝影

野鳥 北市府

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