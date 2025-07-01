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新北欠稅大戶四案合計3.8億 檢舉獎金最高達兩百萬

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市稅捐稽徵處今依稅捐稽徵法規定，就截至今年5月24日止已確定之重大欠稅案件欠稅人公告資料。圖／新北稅捐處提供
新北市稅捐稽徵處今依稅捐稽徵法規定，就截至今年5月24日止已確定之重大欠稅案件欠稅人公告資料。圖／新北稅捐處提供

新北市稅捐稽徵處今依稅捐稽徵法規定，就截至今年5月24日止已確定之重大欠稅案件欠稅人公告資料，公告期間今起至同年12月31日止。本次公告共計4案，欠稅金額總計3億7985萬餘元，依法務部行政執行署獎勵檢舉作業要點，檢舉隱匿財產滿足相關條件，最高可獲兩百萬獎金。

稅捐處今公告其中個人欠稅2案，欠稅金額合計4037萬餘元，營利事業欠稅2案，欠稅金額合計3億3948萬餘元。本次以納稅義務人個人累計欠稅逾1千萬元或營利事業累計欠稅逾5千萬元，且符合稅捐稽徵法確定案件為公告範圍。

而依法務部執行署獎勵檢舉作業要點規定，民眾若掌握欠稅或罰鍰義務人行蹤、隱匿財產，或其奢華生活違法情節，可依法務部行政執行署檢舉，經查獲並依法執行後可獲獎金。行蹤檢舉獎金為2千元至10萬元，財產檢舉依實際清償額給付5%、最高100萬元；若涉及禁止命令違反或清償，可依情節給1萬至20萬元，總獎金上限為200萬元。

財產 稅金 法務部

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