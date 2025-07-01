4日新北鶯歌樹林部分地區停水10小時 民眾要儲水備用

自來水公司第十二區管理處辦理新北市鶯歌區國慶街22號前汰換管線工程，7月4日上午9時起至晚間7時，將停水10小時，影響戶數9881戶。

新北市水利局表示，將督促台水公司儘速完工復水，並設置3處臨時供水站及水車隨時待命，停水期間民眾如有需要可至臨時供水站取水或聯繫台水公司協助送水。提醒民眾於停水期間應關閉抽水馬達電源，避免空轉過久導致馬達損壞或引起火災。

停水時間為7月4日上午9時至晚間7時，整體共10小時。

停水地點涵蓋鶯歌區中山路、中正一路、仁愛路、信義街、光復街、光明街、南昌街、南雅路、和平街、國慶街、國華路、建國路、忠孝街、成功街、文化路、文昌街、永利街、永昌街、永明街、永樂街、育德街、育才街、育智路、育樂街、育英街、育賢街、行政路、西湖街、重慶街、鶯桃路、尖山埔路以上均含周邊巷弄。

樹林區包括中山路三段、民和街、信和街以上均含周邊巷弄。

3處臨時供水站位置為鶯歌區仁愛路55號（鶯歌區公所旁）、鶯歌區南雅路與育智路口（惠隆宮老人會館旁）、鶯歌區建國路420號（鶯歌消防隊對面）。