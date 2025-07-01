平溪天燈釀35件災損 永續發展基金見底95萬元賠不出

新北市平溪天燈名揚國際，伴隨來的災害與垃圾，連新北市長侯友宜在議會答詢時也稱「真的看不下去」、「很生氣」，區公所過去靠著民眾捐贈賠償天燈災損，7年賠了16案145萬元，但有15件約95萬元因經費用罄，至今尚未決議補償。「新北市天燈永續發展自治條例」日前通過議會法規會審查，案件將送大會，但議員認為，裁罰標準太過模糊，要求新北市經發局明確訂定最低罰款下限與相關法規定義，以利後續執行。

平溪天燈是地方重要文化活動，曾被美國CNN評選為「世界上52件必做的事」，但民眾施放的幸福天燈，卻是地方的惡夢，不僅造成農損、垃圾危害，還曾有70多歲老礦工胡先生房屋遭燒毀沒錢修繕，靠著議員媒合民間善心團體才有新的家。

新北市經發局統計，新北市每月施放天燈約5萬盞，一年約有60萬盞，從2018年起統計至今，共計造成35件災損，雖然2017年起，靠著在地商家與民間團體捐獻「天燈永續發展基金」針對天燈災損給予補償，但2019年後，捐贈意願降低，基金已經用罄。

截至目前16件已決議補償金額，金額計約為145萬元，災損類型如倉庫、生活用品、農作物等項目為主；但仍有15件約95萬元賠償金賠不出來，其餘則沒有申請賠償。

新北市府制定「新北市天燈永續發展自治條例」草案送議會審查，天燈販售業者應按預期供應天燈數量購買標章，並繳納永續發展費，以利作為相關天燈災損補償，市府也將成立永續發展委員，決議標章樣式、永續發展金額度及後續永續發展基金管理。

另民眾施放天燈因故意或過失造成人民財產生命安全損害，也應負損害賠償責任。案件日前送新北市議會法規會審查。

法規會討論過程，議員黃淑君與林金結認為，第十條規定業者拒絕稽查或是偽造標章可罰1萬元以下罰鍰，有上限卻沒明訂下限，林金結舉「區域計畫法」有6萬以上、30萬元以下且得連續處罰規定。議員陳世軒也認為，0元也是1萬元以下，罰則過於模糊，應該在自治條例寫明。

經發局表示，自治條例所有罰鍰都會在條例通過後另訂裁罰基準，包括第一次、第二次、第三次裁罰多少。

法規會委員認為裁罰基準須審慎討論，案件將送大會討論，也要求經發局做好相關資料準備，確保法令順利討論。

議員劉美芳也說，法條中對於「販售者」定義不明，是只有在平溪販賣天燈者才會受到管控，萬一民眾在北市或是網路購買天燈到平溪施放，這些天燈是否也要取得標章？其他通路業者是否也會受到法令管理？

經發局回應，現況商家業者除販賣天燈，還有提供書寫等服務，自治條例中定義的販售業者是指最終販售者，無論通路為何，只要天燈沒有標章就不符合規定，違規施放，都可依消防局的「新北市天燈施放管理辦法」裁罰。