影／通往神明的路艱辛 惠濟宮盼蓋電梯 但列國定遺址陷兩難

要參香的長輩們沿著長長的石梯，略顯吃力一步一步向上走直到廟前，台北市芝山岩惠濟宮位在山頂，參拜需要登上226階石梯，對老人家來說格外的艱辛。「人都會變老嘛，他可能以前很容易上來，現在他的腳或是膝蓋不方便，他可能越來越沒有辦法，是不是有一個電梯，能夠讓我們行動不便的長輩，或是突然緊急事件可以使用。」惠濟宮曾規畫蓋近12層樓高外掛式電梯，卻引發地方反彈後暫停，惠濟宮辦公室主任王俊凱感嘆地說著電梯對老人家的重要性。但惠濟宮和其他廟宇不同，士林區芝山岩遺址是台灣第一個發現的史前遺址，也有居民憂心芝山岩環境會被破壞，生態永續的議題當道，居民覺得維持自然的生態是比較好的選擇。

蓋電梯將一定會毀掉芝山岩景觀嗎？市政府表示，文化部已經公告，指定「芝山岩考古遺址」為國定考古遺址，是台灣第十二個國定考古遺址。遺址範圍也包括市定古蹟芝山岩惠濟宮，能否蓋電梯，要看申請地點下方是否有遺址，以及對結構的影響。王主任說「惠濟宮不只是一個有形的文化資產，還有很多無形文化方面的資產，如果沒有人的參與，就像一個博物館，無形文化資產還是需要有長輩來傳承提攜。」有人願意一步步爬上去，是虔誠，但也有人只能遠遠望著廟門，無法接近，廟方並沒有放棄，希望能在工法設計上取得正反兩方都能接受的平衡。