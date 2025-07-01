音圖追加43億通過 附帶決議「市府提咎責報告」

前AIT舊址改建音圖中心案，北市文化局追加43.3億元，上周2度送議會大會二讀卡關，昨臨時大會最後一天，議員苗博雅要求增2點附帶決議，遭藍批「廢話」。議長戴錫欽裁示預算照案通過，但保留一附帶決議「市府提咎責報告，並送本會備查。」

音樂與圖書中心工程從前市長柯文哲任內規畫發包，因數度流標，市府本會期考量物調等因素，再將工程費預算從71.6億追加至114.9億元，不過上周三送大會二讀，苗博雅對預算增加有疑慮；上周五再討論，苗再提2但書，儘管藍提議政黨協商，後因出席人數不足散會，預算2度卡關。

昨臨時大會最後一天，苗博雅提出願支持市府114億元9千萬元預算，不過因這10年來音圖總預算從原28億、增到64億、71億、現又追加到近115億元，基於議會把關，要求增列2點附帶決議「音圖工程延宕十年，應如期如質完工，總工程費不得再增加，且不得減項發包；市府應提出音圖決策歷程檢討咎責報告，送本會備查」。

不過教委會一召秦慧珠認為沒有下附帶決議必要，並指苗博雅的附帶決議是「廢話」；議員游淑慧也認為，有沒有附帶決議不是重點，應是市府要承諾能標得出去；議員吳世正說，總工程費不得再增加的附帶決議，在現局勢變化大的環境下，恐不太切實際，如有突發狀況，會變議會自己打臉。

議長戴錫欽裁示採折衷，宣布音圖追加預算案照案通過，但仍加上附帶決議「市府提決策檢討咎責報告，並送本會備查。」