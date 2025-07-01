拆公館圓環座談會 交局：短期內不會動工

北市長蔣萬安拍板拆公館圓環，原上月28日就要動工拆公車專用地下道，因地方反對喊卡。議會昨辦座談會，民團認為配套不足，也沒科學數據佐證。議員要求持續暫緩拆除，並重新委外評估。交通局允諾，達共識才會有下一步，短期內不會動工。

議會交通委員會昨邀民團、學者等開座談會，市府指出，廢公館圓環填平公車地下道改成正交路口，仍是效益較佳方向。

曾任北市交通局長的淡江大學運輸管理系退休教授羅孝賢、台北交通安全促進會理事長陳學台皆贊成拆除；不過台大土木工程學系助理教授陳彥向認為，公車專用地下道改平面，將使公車路權從A型路權降為B型路權，預計未來紅綠燈恐多延誤20至40秒。

交通網紅吳祥瑀直言，北捷淡水與新店線分家後，松山至新店班次減少，通勤族從景美到市區，公車仍較快，市府方案將迫使每天約300班公車，要多至少2分鐘等候時間，恐降低大眾運輸吸引力。台大建築與城鄉研究所助理教授郭怡君建議市府，應考慮保留地下道並升級圓環系統。

議員苗博雅批評，市府現階段數據都是「先射箭再畫靶」，以公館圓環事故多來變相恐嚇市民，但市府應該拿更多數據佐證，政策必須拆圓環、填平地下道；議員張志豪要求效益分析納「民意回饋機制」，公開所有交通模擬數據與替代方案。

議員王閔生質疑，公館圓環存廢過去市府一直認為維持現況，今年卻改口要拆，也不與地方溝通；議員楊植斗說，若市府認為正交路口是正確選擇，就必須有足夠數據說服。

交通局長謝銘鴻表示，目前市府有委外請廠商評估各種類型狀況，將納各界意見，承諾有共識後才會有下一步，短期內不會動工，7月15日後，也會再舉辦地方說明會。