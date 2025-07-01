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捷運土城樹林線關鍵標 新北盼財務案快核定

聯合報／ 記者張策／新北報導
捷運土城樹林線由新北市接手推動，屆時將銜接萬大中和線等捷運站。記者潘俊宏／攝影
捷運土城樹林線由新北市接手推動，屆時將銜接萬大中和線等捷運站。記者潘俊宏／攝影

新北市長侯友宜昨視察捷運土城樹林線工程，目前整體進度39.69%，關鍵的CQ880B標高架段仍未完成招標，財務修正案去年11月送行政院後已等待8個月，侯籲中央盡速核定，確保全線2031年完工。

土城樹林線全長13.3公里，共設2座地下車站與11座高架車站，是樹林地區首條捷運路線，全線皆位於新北境內。今年4月新北捷運局接手主辦後，正加速各標工程推進，其中CQ880A與CQ890標陸續開工，剩CQ880B標尚未完成發包。

侯表示，CQ880B標原由北市捷運局辦理招標，三度流標後由新北接手，重新檢討預算與工項，以147.3億元上網公告，6月25日展開招標、8月開標。為不影響進度，將保留決標，待行政院核定財務計畫後即可正式決標，若能在9月底前核定，就能銜接時程，確保2031年完工。

新北捷運局說明CQ880A（土城地下段）去年3月開工，正進行覆工系統、管線遷移與金城路二段南側人行道削減等作業；CQ890（樹林段）2022年11月開工，目前進行基樁鑽掘、下構墩柱與帽梁施工，年底前可開始預鑄梁生產並啟動起吊作業。

捷運局考量八德地下道交通安全與工程進度，原本規畫須拆除地下道機車道與人行道的施工方式，調整為封閉快車道、保留人行與機車通行，汽車改由中山地下道或立仁地下道行駛，該段橋梁施工期從42個月縮短為30個月，降低交通黑暗期與通行風險。

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