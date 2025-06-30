北市暑期青春專案開跑 蔣萬安夜間親率隊稽查

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
台北市政府擴大執行「青春專案」聯合稽查勤務，市長蔣萬安今晚在大同警分局集結警察、社會、教育、衛生、消防、產發、建管、商業等跨局處資源，宣布專案啟動。記者李隆揆／攝影
台北市政府擴大執行「青春專案」聯合稽查勤務，市長蔣萬安今晚在大同警分局集結警察、社會、教育、衛生、消防、產發、建管、商業等跨局處資源，宣布專案啟動。記者李隆揆／攝影

暑假到，台北市政府擴大執行「青春專案」聯合稽查勤務，市長蔣萬安今晚在大同警分局集結警察、社會、教育、衛生、消防、產發、建管、商業等跨局處資源，宣布專案啟動，要求市府同仁積極守護青少年暑假期間安全狀況。

蔣萬安說，暑假期間青少年探索興趣生涯、求職打工，也常接觸誘惑，尤其是部分青少年易出入場所，容易接觸詐欺、毒品、性犯罪等，也有許多青少年會在暑假期間考取駕照上路，容易發生交通問題，希望市府同仁務必落實稽查，守護青少年暑期安全。

蔣萬安另提醒，市府同仁應時刻注意執勤安全，必要時即刻依法執行公權力，確保暑期安全愉快。

警方表示，為避免幫派、詐欺集團利用暑假期間招攬、吸收青少年加入從事不法行為，警方將針對毒品、詐欺、組織犯罪、兒少性剝削及性影像等案件列入重點工作加強查緝，同時對網咖、KTV、電子遊戲場、夜店等場所進行巡查與臨檢，並適時結合跨局處力量實施第三方警政，加大稽查強度與廣度。

另根據統計數據分析，與青少年高度相關的詐騙案件類型，特別是利用網路購物平台低價吸引消費，卻在付款後未收到商品的網路購物詐騙，以及在手機遊戲、虛擬交易中假冒客服或誘導購買虛寶的虛擬遊戲詐騙，均屬暑假期間高發案件。

青少年在暑假期間務必提高網路安全意識，尤其在網路交友、線上購物等情境中，更應謹慎判斷及保護個資，避免洩漏帳號密碼、身分證字號、金融資料等敏感資訊，另外兼職打工亦應注意是否為合法管道，勿受詐騙集團利用，不慎淪為車手。

此外，市府也辦理多元化的暑期活動，鼓勵青少年踴躍參與，包括「PaGamO線上電競比賽」及「青春進行式」反毒識詐系列宣導活動等，期望透過寓教於樂的方式，強化青少年對毒品與詐騙的防範意識，營造正向安全的成長環境。

警方呼籲，所有青少年與家長，共同正視暑期安全議題，並善加利用市府資源與活動，遠離不良場所與高風險行為，攜手打造一個快樂、平安的暑假。

台北市政府擴大執行「青春專案」聯合稽查勤務，市長蔣萬安今晚在大同警分局集結警察、社會、教育、衛生、消防、產發、建管、商業等跨局處資源，宣布專案啟動。記者李隆揆／攝影
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