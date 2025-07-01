汐科站困境 專家：車站建設應採生活導向

台鐵汐科站進出不便且安全有隱憂，鐵道局斥資7千萬改善。學者表示，這是典型工程導向建站的後遺症，亡羊補牢之計應趕快完成，更重要是放眼未來軌道建設，車站應採生活導向思維開發，雖然過程花的時間較長，但會更安全、更人本，也放大軌道經濟效益。

台經院前瞻運輸科技與政策研究中心顧問、台大土木工程學系教授張學孔說，20年前推動都會區台鐵捷運化，增設許多簡易站，定位為通勤站，理當以生活導向來設計，讓車站成為生活中心，當年為趕快完工，採行工程導向，衍生汐科站今日困境。

張學孔曾參與台鐵簡易站設計審議作業，他說，車站以生活為導向，以乘客為優先，建議多花時間與地方政府和周邊土地使用者溝通，擴大站體和服務範圍，鐵路改建工程局（鐵道局前身）和台鐵認為，若透過都市計畫、都市設計完善車站功能，會超出工期未採納。

張表示，以工程為導向興建的車站難發揮軌道經濟功能，汐科站是典型例子。車站設計若不以乘客為導向，不以生活區為導向，沒結合地方開發，結果就是變成不安全、功能不完善的車站，完全不及格。

成大交通管理科學系教授鄭永祥表示，開發車站時若施工方（鐵道局）和營運方（台鐵）聯繫不夠密切，設計和使用會出現落差。汐科站月台現況已難拓寬改善，增設中出口改善完成前，可透過廣播提醒乘客注意安全，有助防範意外。