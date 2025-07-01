汐科站增設出口時程跳票 拚明年10月完工

台鐵汐科站乘客數去年擠進全國第14，簡易站躍升為大站，諸多設計卻欠佳，還潛藏危險。台鐵規畫增設中站出口、加寬南站人行道工程一波三折，2023年開工後因包商質疑設計有疏失，難按圖施工，以解約收場。鐵道局重招標，今年3月再度開工，原本5月完工時程確定跳票。

台鐵20多年前推動「捷運化」工程，在主要車站間增設簡易通勤站，包括基隆市三坑站、百福站，和新北汐止汐科站等，方便上班族就近搭車。汐科站近5年日平均上下車數，分別為1萬7609人、1萬5101人、1萬7630人、2萬1327人、2萬3478人。

乘客數成長，簡易設計車站規模難以負荷。汐科站設計獨特，站體全長約600公尺，從南北出入口進站，通過閘門口後，要先走數百公尺、至少3到5分鐘才能抵達月台候車。

不只被說是最適合練腿力車站，也被形容為「最恐怖車站」，火車一進站，眾多通勤族宛如緩步出站，月台空間狹窄，生怕被冒失鬼推落鐵軌。火車出站時，許多人還在月台上，近距離與快速列車交會。

台鐵汐科站全長600公尺，階梯多、走道窄（圖），尖峰時段月台人多亂象，險象環生。記者林俊良／攝影

蕭姓通勤族認為，應拓展月台空間。南站沒電梯，不利身障人士進出，且進站後連通道陡峭曲折，輪椅或視障者有滑行或跌落風險。

前立委賴品妤任內力促中央改善汐科站設施，工程2023年12月開工，原定今年5月完工，包商質疑設計有疏失難按圖施工，去年9月解約收場。

鐵道局表示，接續工程今年1月決標，3月7日開工，拚明年10月完工。將增設中站出口分流旅客，縮短出站時間，南站人行道也會加寬，也會完備指標系統，建置轉乘資訊。

立委廖先翔說，改善工程解約凸顯設計及審查有疏失。立委黃國昌說，增設中站出口工程本來今年5月該完工，目前進度不到2%，原廠商說沒能力施工，何以能得標？應追究疏失責任。