學校放暑假新北啟動青春專案 侯友宜帶隊查KTV

各級學校開始放暑假，新北市長侯友宜今晚來到三重分局進行勤教，正式啟動青春專案，隨後率員警到KTV臨檢；侯友宜表示，務必要以各項勤務作為，確保青少年安全。

侯友宜今晚到三重分局視察114年「暑期保護青少年－青春專案」重點營業場所稽查勤務，首先聽取警方勤前簡報；簡報結束後，就前往青少年易聚集場所的某家KTV進行巡查。

侯友宜表示，社會大眾近期對於少年犯罪問題相當關心，尤其是少年涉詐情形增加，市府將持續精進各項治安防護作為，也要對青少年落實防詐宣導，市府近期在各局處共同合作下，執行電子菸販賣場所查緝，公安稽查小組優先拆除治安場所違建，盼能持續努力維護青少年良好成長環境。

新北市警察局長廖訓誠表示，特別選定於各級學校放暑假首日，規劃執行青春專案稽查行動，同步在全市各區實施擴大臨檢，除打擊詐欺集團、防止青少年遭吸收利用，也會加強查緝毒品、電子菸及吸毒駕車，以及掌握幫派分子動態並斷絕金流，維護新北市良好治安環境。

新北市政府表示，青春專案從7月1日起實施至8月31日止，由教育、社政、衛生、經發、消防、工務等機關與警察局各分局共同組成稽查小組，落實執行及維護青少年出入場所安全，降低被害情事發生。