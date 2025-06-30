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「尋秘圓山．說唱淡水與臺灣」 沉浸式文化體驗活動唱出在地記憶

聯合新聞網／ 台北訊
活動主辦人兼說唱會主講人林信成解說。淡江時報／提供
活動主辦人兼說唱會主講人林信成解說。淡江時報／提供

淡江大學高教深耕計畫林信成教授主辦，教育部指導，並由校友林志勇合辦、眾多校友會共同協辦的沉浸式文化體驗活動「尋秘圓山．說唱淡水與臺灣」，已於6月28日圓滿落幕。活動融合說唱講座、田野調查與歷史導覽，帶領60位校友與教職員生，深入圓山大飯店冷戰時期秘道，再透過現場創意歌詞演出，以音樂述說北臺灣的歷史記憶與文化情感。

本次活動分為前、後兩段進行。前段行程於午後13:30開始，安排學生於圓山及劍潭周邊進行田野調查，以收集相關資料、挖掘在地故事，並深入了解自己土地的文化內涵。

後段行程，全體參與師生與校友於16:00至圓山大飯店集合報到，並以走讀導覽飯店地下通道「西秘道」揭開序幕，一窺當年國家元首逃生滑梯的神秘面貌。該通道為冷戰時期總統避難設施，參與者在過程中親身接觸歷史場域，體會冷戰氛圍與時代痕跡。

隨後全體移師松鶴廳用餐。餐會由活動主持人林志勇開場、主辦人林信成致歡迎詞，並分別邀請淡江大學系所友會聯合總會蘇志仁總會長、中華民國淡江大學校友總會許孟紀副總會長致詞。餐後，輕鬆愉快地展開「尋秘圓山．說唱淡水與臺灣」講座，主講人林信成以「寓教於樂（ㄩㄝˋ）」方式，藉由8首自創歌詞、搭配膾炙人口的老歌旋律，重新講述並串起淡水與臺灣四百年歷史。曲目包括〈圓山秘境〉、〈愛台9999〉、〈紅毛城〉、〈海上活龍鄭成功〉、〈滬尾臺北大稻埕〉、〈臺北古城牆〉、〈牛家傳人〉、〈戰地英豪〉等；最後在熱烈的安可聲中，以安可曲〈故宮情緣〉，搭配全場搖動手機燈光輝映，掀起現場最高潮。整場說唱活動氣氛熱烈，展現以音樂承載土地記憶的創意能量。

主辦人林信成表示，本次活動強調「寓教於樂（ㄌㄜˋ）」與「寓教於樂（ㄩㄝˋ）」的雙重意涵，透過視覺、聽覺、口說與身體參與，引導大眾重新連結歷史與文化認同，不僅增進師生與校友間的交流互動，更體現淡江大學於高教深耕計畫中，積極推動在地實踐與文化教育所展現的豐碩成果。此次《尋秘圓山．說唱淡水與臺灣》活動，亦為「大淡水數位人文」研究系列的一環，未來將持續透過數位策展與文化走讀，讓更多人以創新方式接觸與理解臺灣歷史。

「這是我第一次參觀圓山飯店底下的密道，走進去的那一刻真的有種時空錯置的感覺。」一位校友如是說。「從歌詞裡聽見淡水、看見臺灣，感覺特別平易近人，不再只是死背課本。」一名學生分享道。

另有多位參與者也表示，這場活動讓歷史不再遙遠，能實地走訪秘道、再用創意歌詞唱出熟悉的在地故事，是一次難得的文化體驗。

活動主持人林志勇開場。淡江時報／提供
活動主持人林志勇開場。淡江時報／提供

導覽老師於西密道出口劍潭公園進行解說。淡江時報／提供
導覽老師於西密道出口劍潭公園進行解說。淡江時報／提供

高教深耕計畫 淡江大學 淡水 圓山飯店

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