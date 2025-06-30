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新北汐止橫科路穿要拓寬 先拔路口電桿後續整地

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區橫科路窄人車爭道很危險，將拔除電桿後拓寬。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區橫科路窄人車爭道很危險，將拔除電桿後拓寬。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區橫科路很窄，人車爭道相當危險，所以在力行市場對面的國有地，也在整理之後，希望拓寬路口改善，只是卡在電桿遲遲無法動工，所以今(30)日新北議員張錦豪再度召集相關單位人員現場會勘，針對路口電桿附近的纜線做確認，預計這星期五完成清除再拔電桿，後續就能進場施工，拓寬路口、規劃停車空間。

新北市議員張錦豪表示，在橫科路力行市場對面的國有地，在6/23已經有開過一次會，請相關單位就圖說明相關電桿配置，今天再辦會勘主要的目的就是要把上面的電桿相關的纜線做排除，請各相關管線單位做確認，接著將相關附掛纜線移除，預計在這星期五移除完成。

張錦豪指出，等到路口的電桿下地拆除後，市府養工處、交通局就可以進場施工，清出一個右轉專用道以外，還會有一個週邊電桿下地的配電箱設施帶，另外，人行以及停車空間都會規劃進去，這是第一階段要做的，未來第二階段會把後面國有地做爭取，做停車空間的配置。

議員 汐止 新北 張錦豪 國有地

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