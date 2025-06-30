賞荷正當時！新北雙溪荷花季登場展現夏日之美

一年一度的雙溪荷花季盛大登場！今年開幕活動主打「夏日賞荷音樂會」，邀請雙溪區各級學校演出充滿活力的鼓陣與音樂，包括雙溪上林國小、牡丹國小、柑林國小、雙溪國小、雙溪高中，以及石碇的和平國小與貢寮的澳底國小，共同為夏日的荷花盛景增添繽紛旋律。

7.5公頃的荷花田中，紅、黃、紫、白各色香水蓮與霸氣的霸王蓮盛開，景色動人，更邀請民眾一同來體驗雙溪的自然魅力與人文風情。

雙溪區長劉盈良表示，雙溪荷花季每年都吸引許多遊客前來，今年特別結合市集與音樂演出，讓大家在欣賞荷花之餘，也能選購當地農友栽種的安心蔬菜及特色農產。

上林里長簡德福表示，多年來居民與農友們全力支持這項活動，不僅是展現社區活力的舞台，更是推廣雙溪慢活生活的重要契機。他也呼籲遊客行走田埂時務必注意安全，共同維護這片得來不易的自然環境。