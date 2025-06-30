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不再只是收容所 新北動保處擬向中央申請環境教育中心

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北動保處今開新北市動物保護委員會。圖／新北動保處提供
新北動保處今開新北市動物保護委員會。圖／新北動保處提供

新北動保處今開新北市動物保護委員會，動保處呈現4大面向14項重點業務報告，並提出向環境部國家環境研究院，申請瑞芳動物之家成立環境教育中心，使動物之家不再只是收容場所，而是校外教學、志工服務等教育場域。

新北市動保處在今召開今年度第一次新北市動物保護委員會，邀集產、官、學者、動保團體，包括世界愛犬聯盟台灣總代表、台灣防止虐待動物協會、台灣動物平權促進會、新北市寵物商業同業公會、新北市獸醫師公會、中華民國獸醫師公會全國聯合會、中華民國保護動物協會、慈愛動物福利基金會、慈愛動物福利基金會、學者、律師、里長等與會。

動保處提出向環境部國家環境研究院，申請瑞芳動物之家成立環境教育中心，透過深化生命教育觀念，結合動保知識與環境永續概念，搭配校外教學、志工服務，使動保教育成為全民參與的行動，動物之家結合教育功能不在只是收容場所，吸引更多人進入動物之家，增加與動物互動的機會。

新北市農業局長諶錫輝說，村里長與社區發展協會最了解地方民情，是推動政策關鍵角色，透過補助與表揚，讓動保不再只是政府或少數團體的事，而是整個社區共同參與的責任。另外寵物公園分級規劃有助提升安全與使用效能，結合命名機制強化在地認同，具有教育與示範功能。

新北動保處今開新北市動物保護委員會。圖／新北動保處提供
新北動保處今開新北市動物保護委員會。圖／新北動保處提供

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