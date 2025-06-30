公館圓環拆除仍無共識...議員要求暫緩 交通局將辦說明會

北市府今年拍板拆除公館圓環，原先28日就要動工拆除公車專用地下道，恢復成垂直正交路口，因地方連署反對臨時喊卡。今在議會舉辦說明會，民團仍認為市府配套措施不足更缺學數據佐證。議員一致要求暫緩拆除，重新委外評估。交通局允諾，將各界意見納入參考，7月15日後也會舉辦地方說明會。

議會交通委員會邀請市府、民團及學者召開座談會，市府指出，經分析填平公車地下道改成正交路口，仍是效益較佳方向，包含兩位交通前局長，淡江大學運輸管理系教授羅孝賢、台北交通安全促進會理事長陳學台皆贊成拆除。

台大土木工程學系助理教授陳彥向表示，公車專用地下道改為平面後，將使公車路權從A型路權降為B型路權，預計公車未來紅綠燈平均可能多延誤20-40秒，在整體路網優化中是顯著的問題，影響大眾運輸形象。

網紅企鵝手札吳祥瑀直言，在北捷淡水與新店線分家後，松山新店班次減少，要從文山景美地區搭車到台北市公車仍較快，該方案將迫使每天約300班公車，多出近2分鐘甚至更久等候時間，恐降低大眾運輸吸引力，促使民眾轉用私人運具加劇，交通壅塞。

台大建築與城鄉研究所助理教授郭怡君表示，市府應考慮保留地下道並升級圓環系統，不管是現代環或渦輪環，還有很多可以操作空間，呼籲用更簡單或更減少成本和黑暗期，改用更為永續升級方案。

社民黨議員苗博雅表示，現階段提供數據都是「先射箭再畫靶」，從公館圓環事故多引導至必須拆除、填平公車地下道變相恐嚇市民，應拿科學數據證明；民眾黨議員張志豪說，應將效益分析納入「民意回饋機制」，並公開所有交通模擬數據與替代方案。

民進黨議員王閔生說，公館圓環議題已討論近20年，過去市府一直認為維持現況，今年3月卻改口，也不與地方溝通就決定廢除圓環，質疑用意；國民黨議員楊植斗也說，若市府認為正交路口是正確選擇，必須準備好足夠數據支撐，說服專家學者和周遭民眾，進行更充分的評估與溝通。

交通局長謝銘鴻表示，原則上會將今天公聽會意見納入評估討論，目前也有委外請廠商評估各種類型狀況，接下來7月中以後也會在地方舉辦說明會，將各個方案可行性與優劣與地方說明，達成共識後才會有下一步，短期內不會動工。