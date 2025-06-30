當地唯一金融機構...九份郵局今起周一不營業 商家嘆：錢存哪？
新北市瑞芳區的九份郵局從今天起，改成周日、周一不營業，不少商家習慣在周一，把周休二日的營業收入帶去郵局存款，今天撲空，相當懊惱，批評不便民。基隆郵局局長林賽萍說，九份郵局改成周六營業，提供外籍遊客兌幣服務，才試辦周一不營業，後續將評估利弊，讓郵局的服務更完善。
中華郵政設在九份基山街的九份郵局，2017年10月11日開幕營業後，成為目前九份老街風景區唯一的金融機構，除了儲匯業務，也提供美金、歐元、人民幣、港幣、日幣等5種外幣兌換服務。
九份郵局原本和一般金融機構一樣，周六、周日不營業，從今天起改成每周的周一、周日不營業，但周六會營業，提供郵務和買賣外幣服務，儲匯和跨行通匯服務暫停。
周休二日遊客比平常日多，是九份商家做生意的「大日」，商家們習慣在周休二日過後，將營業收入的大筆現金，帶到郵局存款。今天有些商家按照過去的習慣，要到郵局存款時，發現鐵門拉下，只能打道回府，心生怨言。
瑞芳區頌德里長林高白梅在九份老街也有攤位，她說，郵局想在周六營業，提供外幣兌換服務，她舉雙手贊成，因為便利外籍郵客，對商家也有幫助。只是理當用「加班」的方式，調派人力服務，而不是改成周一拉下鐵門，讓本地客戶覺得很不方便。
林賽萍表示，九份郵局的業務量不算大，因此難以增派人力。考量周六的業務需求，才會調整成周日、周一不營業。今天是試辦的第一天，郵局會再多觀察幾周，並探詢地方上的意見，再重新決定營業時間，或是以設置存款機的方式，方便民眾存錢。
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