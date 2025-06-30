影／音圖追加43億終於過了...苗博雅再提2附帶決議 藍批廢話

前AIT舊址改建音圖中心案，北市府追加43.3億元，上周2度送大會二讀卡關，今臨時大會最後一天，議員苗博雅再度要求增2點附帶決議，遭藍批「廢話」。議長戴錫欽裁示預算通過，但保留1點附帶決議「市府提咎責報告，並送本會備查。」

北市音樂與圖書中心工程，從前市長柯文哲任內就開始規畫發包，因數度流標，北市府本會期考量物調等因素，文化局再將工程費預算，從71.6億元追加至114.9億元，不過上周三送大會二讀，苗博雅認為預算增加有疑慮，上周五大會再討論，苗再提2但書，儘管藍提議政黨協商，最後因議員出席人數不足散會，預算2度卡關。

今天議會臨時大會最後一天，苗博雅提出願支持市府114億元9千萬預算，不過因這10年來，音圖總預算從原本28億、增到64億、71億、現又追加到近115億元，基於議會把關，要求增列2點附帶決議「一：音圖工程延宕十年，應如期如質完工，總工程費不得再增加，且不得減項發包；二，市府應提出音圖決策歷程檢討咎責報告，送本會備查」。

不過教育委員會第一召集人秦慧珠認為，無下附帶決議的必要，並指苗博雅的附帶決議是「廢話」，例如「如期如質完工、不得減項發包」這兩句都是廢話；議員游淑慧則認為，有沒有附帶決議不是重點，而應是市府要承諾能標得出去；議員吳世正也說，總工程費不得再增加的附帶決議，在現局勢變化大的環境下，恐不太切實際，如發生突發狀況，會變成議會自己打臉。

議長戴錫欽最後裁示採折衷方案，並肯定教育委員會審查的努力，宣布音圖追加預算案照案通過，但仍加上附帶決議「市府提決策檢討咎責報告，並送本會備查。」