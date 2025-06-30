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金色水岸自行車道竹圍段動工 預計115年底完工

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
淡水金色水岸自行車道竹圍段拓寬人車分道(模擬圖)。圖／新北市高灘處提供
淡水金色水岸自行車道竹圍段拓寬人車分道(模擬圖)。圖／新北市高灘處提供

新北市府持續推動淡水河右岸「金色水岸自行車道優化工程」，繼「關渡段」與「海堤段」今年初陸續開工後，第三階段的「竹圍段」也於今啟動施工，預計115年底完工。工程全線將封閉施工，市府呼籲行人與自行車騎士配合改道並注意安全。

高灘處指出，金色水岸優化工程總經費5.85億元，其中交通部補助4.4億元、新北市自籌1.45億元，預計打造11公里長的濱河騎行綠廊，分為「關渡段」、「竹圍段」、「紅樹林段」、「沙崙段」與「海堤段」等五大區段逐步推動。其中，「竹圍段」全長約1.6公里，工程重點包括優化自行車路廊、自行車導引指標系統，改建老舊的樹梅坑溪橋梁與休憩木平台，並強化沿線植栽綠化與景觀設計。

高灘處長黃裕斌表示，竹圍段設計上導入「珍珠串聯」概念，將打造多個具特色的停留節點與視覺亮點，提升整體美感與空間記憶點，塑造一條兼具安全、功能與景觀價值的濱河休閒路線，讓民眾不僅能騎得順暢，也能在沿線享受自然風光與城市韻味。

除了竹圍段開工，其他區段亦陸續進行中，「紅樹林段」、「沙崙段」目前正辦理規畫設計，未來將依序推動施工。黃裕斌表示，整體完工後，將為當地居民與遊客提供更友善、安全的休閒空間，進一步提升淡水自行車道的國際吸引力，朝「國際級濱河騎行景點」目標邁進。

市府提醒，竹圍段施工期間全線封閉，民眾請改道至鄰近淡水信義捷運線旁的共用車道通行。該通道供機車、行人與自行車共用，請使用者注意安全並互相禮讓。

淡水河金色水岸自行車道分段平面圖。圖／新北市高灘處提供
淡水河金色水岸自行車道分段平面圖。圖／新北市高灘處提供
淡水金色水岸自行車道竹圍段施工改道示意圖。圖／新北市高灘處提供
淡水金色水岸自行車道竹圍段施工改道示意圖。圖／新北市高灘處提供

金色水岸 車道 自行車 淡水河

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