金色水岸自行車道竹圍段動工 預計115年底完工

新北市府持續推動淡水河右岸「金色水岸自行車道優化工程」，繼「關渡段」與「海堤段」今年初陸續開工後，第三階段的「竹圍段」也於今啟動施工，預計115年底完工。工程全線將封閉施工，市府呼籲行人與自行車騎士配合改道並注意安全。

高灘處指出，金色水岸優化工程總經費5.85億元，其中交通部補助4.4億元、新北市自籌1.45億元，預計打造11公里長的濱河騎行綠廊，分為「關渡段」、「竹圍段」、「紅樹林段」、「沙崙段」與「海堤段」等五大區段逐步推動。其中，「竹圍段」全長約1.6公里，工程重點包括優化自行車路廊、自行車導引指標系統，改建老舊的樹梅坑溪橋梁與休憩木平台，並強化沿線植栽綠化與景觀設計。

高灘處長黃裕斌表示，竹圍段設計上導入「珍珠串聯」概念，將打造多個具特色的停留節點與視覺亮點，提升整體美感與空間記憶點，塑造一條兼具安全、功能與景觀價值的濱河休閒路線，讓民眾不僅能騎得順暢，也能在沿線享受自然風光與城市韻味。

除了竹圍段開工，其他區段亦陸續進行中，「紅樹林段」、「沙崙段」目前正辦理規畫設計，未來將依序推動施工。黃裕斌表示，整體完工後，將為當地居民與遊客提供更友善、安全的休閒空間，進一步提升淡水自行車道的國際吸引力，朝「國際級濱河騎行景點」目標邁進。