新北開放大型重機停機車格試辦 騎士肯定：終於動起來！

為提升大型重機停車可及性，新北市交通局宣布自8月1日起，試辦開放板橋區及新店區的路邊機車格，供大型重機停放。交通局表示，重機若停在收費機車格，將比照重機專用格採計次收費，每次4小時30元，盼兼顧停車需求與秩序管理。

新北市府交通局長鍾鳴時指出，過去重機僅能停放汽車格，自113年起市府開始增設大型重機專用格，雖已涵蓋停放熱區，但普及性仍有限，因此選定機車格較充足、停車需求較高的板橋、新店兩區試辦開放。他強調，重機停放時不得超線，車身較長者可斜向停放兩格，並提醒所有機車駕駛避免在人行道與騎樓騎乘。

對於機車格是否會遭重機「搶位」的疑慮，交通局強調將持續增繪機車格、清除廢棄車輛，提高周轉率；另據統計，板橋、新店兩區公共機車格與機車登記數比例超過17%，屬車格相對充足地區，將持續觀察試辦效果與民意回饋。

27歲的吳先生平時在新店通勤，對此政策表示支持，「平常都要找汽車格停，有時一整條路都滿，這次開放機車格，對我來說是終於有動起來的感覺。」他指出，自己車子能完整停進格內，雖然也擔心旁邊機車硬擠進來造成車損，「但多一個選擇絕對是好的，至少不會有沒地方停的事情發生。」

他也坦言，理解部分機車族可能有反感情緒，但希望雙方多一點互相體諒，「我們不是要特權，只是想要一個不會被開單、又不擋路的合理停車空間而已。」

交通局表示，試辦期間將持續蒐集使用數據與民意，提供交通部作為日後規畫「大型重機回歸機車」政策的參考。也歡迎市民透過市政信箱或1999熱線提供建議，共同打造更友善的停車環境。