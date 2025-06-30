集結18社區「人情味」成冊 新北社區之美今新書發表

新北社會局集結18個社區的風土民情、多元福利、美食美味集結成「新北社區之美」一書，今在辦新書發表。新北副市長劉和然說，新北有469個社區發展協會，無論社區營造、地方創生、農村再生、防災演練、各項福利服務，有賴社區發展協會在第一線推動。

社會局長李美珍說，新書18個社區因地緣背景、生態樣貌不同，推動不同福利服務，發展出屬於自己獨特的社區小產業，比如現場展出的千歲米、千歲咖啡、桂啡巷咖啡、牛埔咖啡、蛋捲、油飯、一口酥、花生糖、艾草粿和眷村菜等。另有社區小旅行，結合貢寮海女文化、平溪菁桐女路、土城賞蝶步道等；還有在林口鄉野發揚子弟戲傳統文化。

撰寫「新北社區之美」的社會局聯絡人陳清貴表示，採訪過程中感受到每個社區就像一個大家庭，在理事長、總幹事的帶領下，與志工團隊群策群力，真心相待，有時感覺比親人還親。

以保存眷村文物為主題的五股貿商社區發展協會執行長蕭明霞分享，社區有1200多戶，長輩就占一半達600人，因此協會成立據點，利用老人共餐、開心農場和各項健康促進維持長輩的活力。

三芝福成社區的專案老師林昀瑾說，三芝年輕人外流、人口老化，福成社區以「雁飛計畫」兒少社區陪伴扎根申請到台灣夢計畫。協會規畫多元課程，從兒少生活陪伴，到扎根家庭關懷。