斯巴達小勇士營回歸新北兒藝節 7月1日免費線上報名

暑假親子藝術盛事「2025新北市兒童藝術節」將於7月12日，在新北市市民廣場、市府大廳與府中廣場登場。今年以「怪獸世界」為主題，規畫6大主題場域，小勇士營攜手全球知名障礙賽事 Spartan Kids，在市民廣場打造結合運動與冒險的體驗空間，邀4至14歲兒童挑戰自己，7月1日起免費線上報名。

新北市兒童藝術節已連續舉辦17年，累積超過755萬人次參與，今年規畫六大主題場域，包含夢幻之城、精靈谷、小勇士營、彩虹迷宮、魔法王國與天馬城邦，其中最具挑戰精神的「小勇士營」，從2022年起與Spartan Kids合作，專為兒童設計的障礙跑活動，結合奔跑、攀爬、跳躍與投擲等多元關卡，訓練孩子的體能與專注力。

今年兒藝節特別規畫5項挑戰，包括有訓練身體協調與專注力的「跳胎陣」、提升臂力與耐力的「沙包挑戰」、鍛鍊靈活度與反應力的「穿越障礙」、加強手眼協調與穩定度的「投擲挑戰」，及考驗膽量與全身協調性的「攀爬挑戰」，所有關卡皆依年齡層設計不同難度，同時也有親子陪跑與觀賽空間，享受親子共遊時光。