侯友宜視察捷運土城樹林線…關鍵標未招標 苦候中央8個月

新北市長侯友宜今前往樹林區視察捷運土城樹林線工程進度，表示該線目前整體工程進度已達39.69%，其中土城至樹林段進展順利，預計2027年完工；但關鍵的CQ880B標高架段仍未完成招標，財務修正案自去年11月送交行政院後已等待8個月，他呼籲中央儘速核定，確保全線可如期於2031年通車。

侯友宜指出，土城樹林線全長13.3公里，共設2座地下車站與11座高架車站，為樹林地區首條捷運路線，目前全線皆位於新北市境內。今年4月10日正式由新北市捷運局接手主辦後，積極加速各標工程推進，其中CQ880A與CQ890標已陸續開工，僅剩CQ880B標尚未完成發包。

侯表示，CQ880B原由台北市捷運局辦理招標，但三度流標後由新北接手，並重新檢討預算與工項後，以147.3億元上網公告，於6月25日展開招標、8月預計開標。為不影響進度，目前規畫「保留決標」，待行政院核定財務計畫後即可正式決標。他強調：「若能在9月底前核定，就能銜接時程，確保2031年順利完工。」

新北捷運局說明，CQ880A（地下段）已於今年3月1日開工，正進行覆工系統、管線遷移與金城路二段南側人行道削減等作業；CQ890（樹林段）則自2022年11月開工，目前進行基樁鑽掘、下構墩柱與帽梁施工，並配合台電、中華電信、自來水等單位完成管線協調，7月中旬將展開試作，年底前預計完成兩站基樁生產並啟動起調作業。

捷運局也指出，考量交通安全與工程進度，原本需拆除地下道高低差設施的設計，已調整為封閉快車道、保留人行與汽車通行，改由中山地下道與樹林火車站周邊道路分流，讓施工期從42個月縮短為30個月，降低交通黑暗期與通行風險。

對於進度卡關問題，新北市議員江怡臻表示，土城樹林線是樹林首條捷運線、土城的第二條捷運，地方引頸期盼多年，如今卻因行政院遲未核定財務修正案而導致延宕，與新北許多都市計畫被中央擱置情況如出一轍。她批評中央不應耽誤地方建設，並點名有意參選新北市長的立委蘇巧慧應善盡職責，提出具體爭取行動，「不要整天只做市長大夢，卻把選區事務拋諸腦後。」

國民黨立委葉元之也表示，相關財務修正早已送交通部與行政院審議，地方與中央間已多次溝通，但核定至今仍未下來，「我們一定會持續積極協調，確保全線如期如質完工。」