行政中心回家了！蔣萬安細數這7大建設：帶動中正區發展

位於南門市場大樓的中正行政大樓，先前因被鑑定為高氯離子建物、耐震不足拆除重建，原行政中心暫搬至華山市場樓上，隨著南門市場大樓重建完成，今天中正行政中心舉辦啟用典禮，市長蔣萬安說，「非常開心，今天終於回家了!」

今天中正區行政中心啟用，中正區許多里長都到場參與，蔣萬安今天也細數中正區未來的重大建設，還有包括萬大線、中正橋改造，忠義國小忠義教育與社福園區打造全國第一個零到十二歲蒙特梭利實驗小學及幼兒園、自來水園區的電競運動場、台北文學館、北市議會舊址的城市博物館等，都會帶動中正區推更進一步發展。

蔣萬安說，今天中正行政中心在睽違8年之後回家了，過程中歷經許多波折，溝通協調克服很多困難，今天比市府預估的還要提早讓大家順利回家，這次中正行政中心不管動線規畫、採光 辦公空間，都比以往行政機關要更好。尤其現南門市場業績不斷攀升，也成為市民朋友、國際友人都指名要來看看逛逛的市場，今天行政中心陸續進駐後，不僅讓市府辛苦同仁有更好辦公空間，整個狀態也更好，當然也會提升市民民服務的效率，這也是市民朋友之福。