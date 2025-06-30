聽新聞
0:00 / 0:00
行政中心回家了！蔣萬安細數這7大建設：帶動中正區發展
位於南門市場大樓的中正行政大樓，先前因被鑑定為高氯離子建物、耐震不足拆除重建，原行政中心暫搬至華山市場樓上，隨著南門市場大樓重建完成，今天中正行政中心舉辦啟用典禮，市長蔣萬安說，「非常開心，今天終於回家了!」
今天中正區行政中心啟用，中正區許多里長都到場參與，蔣萬安今天也細數中正區未來的重大建設，還有包括萬大線、中正橋改造，忠義國小忠義教育與社福園區打造全國第一個零到十二歲蒙特梭利實驗小學及幼兒園、自來水園區的電競運動場、台北文學館、北市議會舊址的城市博物館等，都會帶動中正區推更進一步發展。
蔣萬安說，今天中正行政中心在睽違8年之後回家了，過程中歷經許多波折，溝通協調克服很多困難，今天比市府預估的還要提早讓大家順利回家，這次中正行政中心不管動線規畫、採光 辦公空間，都比以往行政機關要更好。尤其現南門市場業績不斷攀升，也成為市民朋友、國際友人都指名要來看看逛逛的市場，今天行政中心陸續進駐後，不僅讓市府辛苦同仁有更好辦公空間，整個狀態也更好，當然也會提升市民民服務的效率，這也是市民朋友之福。
北市府表示，中正區行政中心歷經8年拆遷與重建，現已重返南門市場大樓原址，並正式啟用對外服務。中正區公所及戶政事務所自6月23日起率先進駐並展開試營運，後續亦將整合稅捐稽徵處、國稅局及健康服務中心等單位，致力打造一站式、多元且便民的公共服務空間，提升整體行政效率與市民服務品質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言