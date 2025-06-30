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新北生態服務給付申請至630止 每公頃最高7萬生態薪水
新北市農業局配合中央推動「重要棲地生態服務給付」計畫，提供每公頃最高7萬元生態薪水，鼓勵農民採取友善耕作方式及棲地營造，守護田間生態環境，棲地維護申請收件至今天止；棲地營造及成效申請持續至今年12月31日止，歡迎農友申請。
農業局說，今年給付區域除萬里、金山、石門、三芝、雙溪、貢寮，增加石碇、坪林2區，推動範圍擴展至全市8個行政區的水田及水梯田。
為鼓勵農民從事友善農耕、棲地管理與瀕危物種保護，逐步建立健全的農田生態系統。申請項目分為三大類別，包含棲地維護、棲地營造及棲地成效，可依不同措施疊加申請。
棲地維護部分只要水梯田及水田面積達0.1公頃以上，維持全年蓄水狀態，不使用除草劑、毒鼠藥、毒餌及非友善的防治網，即可獲得每公頃2至3萬元給付；此外，以友善方式移除外來種，營造草生田埂或設立生態溝、生態池等增加農地多樣性，可請領「棲地營造」保全類別最高1萬元給付。
對生態保育及棲地維護有實質貢獻，或完成至少8周每周1次的田間動植物生態觀察紀錄，則符合「棲地營造」活用類別最高1萬元給付；若在田區發現至少3種國家易危等級以上物種，或保育類野生動物3種以上物種，可請領「棲地成效」最高2萬元獎勵。
另石碇區永安里今年持續推動「食蛇龜」與「柴棺龜」瀕危物種生態給付計畫。計畫包括「友善農地給付」與「巡護監測給付」2類申請項目。友善農地給付涵蓋農地友善獎勵與農地營造獎勵，要求不使用除草劑及鳥網、獸鋏等非友善防治工具，每年每公頃可最高核發3萬元；農地營造獎勵針對食蛇龜棲地營造，最高每年可核發3萬元。社區團體可成立巡守隊，每年最高核發6萬元巡護獎勵。相關資訊可參考新北市農業局官網。
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