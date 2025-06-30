抽籤被誤為有特權 北市：持續優化街頭藝人抽籤系統

台北市街頭藝人抽籤制遭質疑不公，有街頭藝人控訴，7月信義徒步區表演名單中，15天竟有13天正取為同一人，質疑系統有漏洞。文化局表示，為保障原住民身分申請人使用，每梯次保留不低於展演總場次3%名額規定，會持續聽取意見優化系統。

街頭藝人明堯日前在社群控訴，信義徒步區街頭藝人表演抽籤，每月分上下半場，每次可抽15天的表演機會，但長期卻有不公平之嫌，他發現7月上半月抽籤結果，有13天都被同一人正取，質疑系統有問題。

抽中13天表演機會的街頭藝人也出面回應，強調沒有任何特權，像大家一樣正常抽籤，因其具有原住民資格，中籤率會較高一點。

對此，北市文化局表示，系統是依照街頭藝人自行登錄場地及展演場次抽選意願，信義及西門徒步區的申請管理要點，有保障具原住民身分申請人，每梯次保留不低於總場次3%名額，並採亂數抽選各梯次展演名單。

依照信義徒步區總場次的3%原住民保證名額為16場，文化局說，本期查核皆為有效申請、符合規定。