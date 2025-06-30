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星期評論／博愛座改名 盼留住最美的風景

聯合報／ 本報記者王慧瑛

博愛座迭傳出爭議，衛福部將博愛座名稱改為優先席，適用對象從「老弱婦孺」改為「實際需要者」，也就是誰有需要誰優先使用，凸顯世代及性別平權，更名之外，更重要的是想形塑怎樣的社會氛圍？

本月中旬，基隆一名國一男學生搭基隆客運時，經旁人提醒讓出博愛座給一名婦人，婦人在車內數落男學生，狠批「念書念到哪裡去了」，學生在車內委屈落淚，一旁有人聲援，指年輕人已經讓座，婦人不該傷害學生心靈，這段讓座紛爭影片在網路流傳成話題。

博愛座變「搏鬥座」衝突屢見不鮮，改名效果有待觀察，看似日常生活小事，卻是觀察台灣文明進展的指標。博愛不是義務，而是一種教養、禮貌、文明，隨著高齡化浪潮來襲，每5人就有1人是長者，年輕世代面臨難以承受的博愛壓力。

如何對待陌生人，反映社會文明狀態，文明社會願相信陌生人之間可以善意相待，不輕易懷疑對方動機，也尊重每個人選擇，不必強加道德或價值觀在他人身上，才是真正的包容和信任。

有別於捷運車廂內乘客各自當低頭族的安靜氣氛，雙北公車上多了一些人味、熱鬧感。

筆者有一回搭公車從新莊往三峽路上，司機暖心廣播：「車子要開動了，為免跌倒，盡量不要站著，有位子就先坐。」過了幾站，上來幾名長者，有人拄拐杖、有人提菜，司機又廣播：「請盡量讓座給有需要的長輩。」幾名乘客立馬起身。

司機展現同理心，讓人忍不住為他按個讚，筆者當下告訴司機「因為有你，公車上氣氛溫馨又熱鬧」，司機笑回「是妳不介意吵，上午時段像買菜專車，婆媽很多」。

適時的廣播，巧妙鋪陳出暖心氛圍，也說明若願意彼此禮讓、體諒，「車上每個座位都是博愛座。」

捷運上沒有司機提醒乘客讓座，端看人們的自覺、禮貌、修養，難免遇到「讓或不讓的掙扎」。

台灣一向引以為傲「最美風景是人」，這片風景涵蓋人情味、禮貌、善良、熱情等，是一種廣義的博愛。可惜美好風景逐漸消失，說明社會氛圍正在改變，期待博愛座改名後，能讓社會更和諧。

讓座 博愛座

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