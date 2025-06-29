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舒米恩首度跨界挑戰音樂劇 新北局長、議員也粉墨登場
新北市原民局主辦的原住民族樂舞音樂劇「一起漂亮：唱出部落的記憶 聽見故事音樂劇」，今在新北市藝文中心演藝廳登場，由金曲歌王舒米恩Suming、金曲歌后Ilid．Kaolo以莉．高露等歌手及藝術團，與新北青年局、原民局長及議員們一同演出，吸引上百位民眾進場觀賞，全場座無虛席。
原民局指出，演出以「部落的音樂與記憶」為主題，融合音樂劇、原住民族傳統樂舞與現代表演藝術，透過舞者的肢體與原音吟唱，呈現原住民族從農耕祭儀、討海生活到都市遷徙的文化衝擊與認同追尋，整場演出引領觀眾穿梭於不同年代原住民族群的喜怒哀樂，觸動人心。
舒米恩Suming表示，已經很久沒有跟部落族人以及旅北的族人一起演出，這是他去年開刀休養後，第一次公開與族人演出，感到非常開心、興奮；Ilid．Kaolo以莉．高露也說，這次參與音樂劇，演唱兩首在阿美族部落傳唱已久的經典民謠「馬蘭姑娘」及「日出東方」，與年輕編曲家和音樂人合作，不僅保留原本民謠的韻味，也注入現代創新的活力，讓傳統歌謠能夠被更多人聽見，並繼續傳唱下去。
新北副秘書長張其強致詞強調，原民局自2019年起推動表演藝術培力計畫，協助原住民表演團隊累積專業能量、提升創作實力，朝自主營運邁進，團隊們不僅在文化傳承上努力，也讓原民樂舞在國內外舞台發光，展現台灣多元文化的軟實力。
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