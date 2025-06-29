2025臺北手搖飲節 三大活動熱鬧登場

為延續手搖飲風潮、推廣臺灣特色飲食文化，臺北市商業處輔導西湖商圈促進會辦理「2025臺北手搖飲節」，自即日起至7月31日熱鬧登場。28日主活動於臺北市中山區中山21號公園廣場盛大舉行，結合太鼓表演、音樂串場，並舉行「Shake & Dance」創意短影片競賽頒獎儀式，共有5件傑出作品脫穎而出，充分展現參賽選手的熱情與創意。另今年再次推出限量950份「西湖珍珠杯」，杯身特別融入「手寫祝福小區塊」設計，增加夏日回憶與收藏性。今年持續發行「西湖好食券」，限量1,000份售完為止，邀請民眾踴躍參與，一起支持綠色生活、享受手搖文化。

臺北市商業處表示，西湖商圈以西湖捷運站為中心，鄰近旅館區與內湖科技園區，聚集豐富的餐飲、手搖飲及咖啡館，是臺北市兼具生活機能與文化特色的重要消費據點。商業處為推動在地亮點，自103年起持續以「臺北市提振商圈發展補助」輔導商圈自主辦理主題行銷活動，另商圈自112年起持續透過手搖等在地特色元素辦理「臺北手搖飲節」，成功帶動在地手搖文化，有效強化商圈品牌形象。今年更以「Shake & Dance」創意短影片競賽方式，結合「運動、舞蹈、環保」三大主軸、競賽形式激發創意，展現「手搖飲不只是飲料，更是一種生活態度」的理念。

臺北市西湖商圈促進會理事長劉宜敏表示，本次活動民眾於活動期間至在地特約店家，單筆消費滿50元可集1點，集滿8點即可兌換限量的「西湖珍珠杯」。此外，廣受好評的「西湖好食券」今年亦限量發行1,000份供民眾兌換，凡攜帶環保杯或環保袋者，不論是透過線上或於活動現場預約，皆可以新臺幣100元至指定地點換購等值200元的「西湖好食券」(每份共2張*面額100元)，於31間特約店家皆可使用，單筆消費可使用張數無限制，鼓勵民眾在享受在地美食的同時，落實環保行動，推廣綠色生活風尚。

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