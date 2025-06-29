臺北親水節 即日起至7/13「冰淇淋、螃蟹滑水道」限定登場
公館自來水園區「2025臺北親水節」6月28日熱力開幕，現場不但有期間限定的2座充氣滑水道，還有園遊會、節水廉政互動攤位等，在暑假第一天就帶給市民朋友最清涼的夏日盛會。
北水處范煥英處長表示，臺北親水節已有20年的歷史，早已成為臺北市夏天一大盛會，每年都吸引許多大小朋友入園歡樂戲水。今年以「再玩一下夏」為主題，讓大家都能在這裡度過一個輕鬆愉快、充滿活力的夏天，未來公館企業大樓完工後將有文化局的台北文學館、體育局的運動館、本處的好水故事館及親水庭園，將跟自來水園區及週邊商圈景點，共同連成「水園區新天地」。
北水處表示，2025台北親水節開幕當日（28日）免費開放入園，現場設置2座期間限定（6/28至7/13）的「冰淇淋滑水道」與「螃蟹滑水道」充氣滑水道、市民朋友最熟悉的水鄉庭園戲水池。
北水處說明，自來水園區票價夏季（7、8月）全票80元、優待票40元，除了玩水還可以探尋「自來水博物館」及每週四週六預約定時導覽「觀音山蓄水池」等百年古蹟秘境。此外，「水鄉庭園」將於明年夏天全新面貌來迎接大家，在與這座經典戲水區暫別前，誠摯邀請大家參與攝影投稿活動，邀請民眾在7月1日至8月31日期間上傳攝影作品參加抽獎，還有機會獲得一年免費入園。
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