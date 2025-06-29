快訊

雨勢升級雨區擴大...12縣市豪大雨特報 防雷擊、強陣風

影／世上最乾燥沙漠下雪！10年首見白雪奇景曝光 專家示警了

港湖盃3X3籃球賽開幕 蔣萬安勉勵小選手勇敢追夢

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
臺北市長蔣萬安29日出席「港湖盃3X3籃球賽」開幕活動。臺北市政府／提供
臺北市長蔣萬安29日出席「港湖盃3X3籃球賽」開幕活動。臺北市政府／提供

臺北市長蔣萬安29日出席「港湖盃3X3籃球賽」開幕活動，見證港湖地區首屆結合潮流文化與國際規格的3X3籃球盛事。蔣萬安表示，這場賽事不僅展現青春熱血與街頭活力，更象徵臺灣3X3籃球運動的未來潛力與發展動能。

蔣萬安致詞時特別感謝李明賢議員與李彥秀立委的大力推動與支持，也感謝眾多學校校長與企業單位的攜手合作，讓這場賽事得以順利舉辦。他也提到，從籌備到執行歷時超過一年，無論在賽制、場地規劃，或各項細節安排上，都展現出高度用心與專業。

蔣萬安指出，本屆港湖盃全程比照FIBA國際3X3賽制辦理，是一大亮點；更邀請街頭藝術家打造融合塗鴉風格的潮流球場，讓比賽場域更具文化魅力與視覺張力。他也分享，自己平時會透過手機觀看FIBA 3X3賽事，自從該項目於東京奧運成為正式比賽後，已在全球快速發展，在臺灣也受到更多人的喜愛。

他進一步提到，臺灣隊在2023年杭州亞運3對3男子籃球項目中，接連擊敗南韓與卡達，勇奪金牌、寫下歷史，展現出臺灣選手的拚勁與實力。今年5月，他也親自出席臺灣首支冠上「臺北」名號的3X3職業球隊「臺北旺寶3X3職業籃球隊」成立記者會，見證這股新興籃球風潮蓬勃崛起。

現場氣氛熱烈，蔣萬安也鼓勵所有小選手勇敢追夢、盡情揮灑汗水。他幽默分享，過年時與兒子鬥牛，連吃好幾鍋火鍋的趣事，笑稱明年有第二屆港湖盃，一定會讓兒子一起報名參賽。

會後，蔣萬安也親自上場組隊參賽，與李明賢議員、新湖國小郭添財校長、信義國中林暘恩校長組成「港湖隊」，對戰由三民國中洪偉盛校長、璞園領隊陳信安、璞園球員李家慷與信義國中王子家組成的「新湖隊」，親身體驗3X3籃球的魅力。他在場上展現驚人命中率，屢屢進球，引起現場陣陣驚呼與掌聲。

蔣萬安 東京奧運

延伸閱讀

影／宣傳罷免同意 吳思瑤批國民黨是最大的詐騙集團

蔣萬安秀球技…爆曾被大寶連蓋火鍋嗆「我是穿拖鞋比」

蔣萬安批民進黨「台最大詐團」 吳思瑤反擊：講的應是自家

影／反惡罷蔣萬安陪李彥秀掃市場婆媽超熱情 還有攤商勉勵這句話

相關新聞

蔣萬安秀球技…爆曾被大寶連蓋火鍋嗆「我是穿拖鞋比」

「港湖盃3對3籃球賽」今登場，北市長蔣萬安今第一屆開球，還下場秀球技命中率超高，不過蔣自爆，過年跟大兒子得立鬥牛已贏不過...

15天有13天同一人...街頭藝人抽場地系統遭控不公 北市文化局曝原因

台北市街頭藝人抽籤制度遭質疑不公，有街頭藝人控訴7月信義徒步區表演名單中15天正取竟有13天正取為同一人，質疑系統存在漏...

港湖盃3X3籃球賽開幕 蔣萬安勉勵小選手勇敢追夢

臺北市長蔣萬安29日出席「港湖盃3X3籃球賽」開幕活動，見證港湖地區首屆結合潮流文化與國際規格的3X3籃球盛事。蔣萬安表...

世界警消運動會美國開賽首日 警政署柔道選手勇奪3金1銀2銅

第21屆世界警察消防運動會，本月27日至下月6日在美國阿拉巴馬州伯明罕舉行，警政署的柔道組選手吳玫玲、林世明、蕭素秋、許...

淡水漁人舞台音樂季昨開唱 今麋先生接棒登場

新北市河海音樂季昨在淡水漁人碼頭揭開序幕，今日活動接續登場，舞台陣容依舊堅強，包括「光學虎鯨」、「哈樂黛Haradise...

新北體育局推巡迴運動指導 企業包班課程免費申請

新北體育局推動巡迴運動指導暨體適能人才培育計畫，今年擴大辦理，延續巡迴與教練培訓雙軌模式，規畫超過20項多元運動課程，為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。