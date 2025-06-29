港湖盃3X3籃球賽開幕 蔣萬安勉勵小選手勇敢追夢

臺北市長蔣萬安29日出席「港湖盃3X3籃球賽」開幕活動，見證港湖地區首屆結合潮流文化與國際規格的3X3籃球盛事。蔣萬安表示，這場賽事不僅展現青春熱血與街頭活力，更象徵臺灣3X3籃球運動的未來潛力與發展動能。

蔣萬安致詞時特別感謝李明賢議員與李彥秀立委的大力推動與支持，也感謝眾多學校校長與企業單位的攜手合作，讓這場賽事得以順利舉辦。他也提到，從籌備到執行歷時超過一年，無論在賽制、場地規劃，或各項細節安排上，都展現出高度用心與專業。

蔣萬安指出，本屆港湖盃全程比照FIBA國際3X3賽制辦理，是一大亮點；更邀請街頭藝術家打造融合塗鴉風格的潮流球場，讓比賽場域更具文化魅力與視覺張力。他也分享，自己平時會透過手機觀看FIBA 3X3賽事，自從該項目於東京奧運成為正式比賽後，已在全球快速發展，在臺灣也受到更多人的喜愛。

他進一步提到，臺灣隊在2023年杭州亞運3對3男子籃球項目中，接連擊敗南韓與卡達，勇奪金牌、寫下歷史，展現出臺灣選手的拚勁與實力。今年5月，他也親自出席臺灣首支冠上「臺北」名號的3X3職業球隊「臺北旺寶3X3職業籃球隊」成立記者會，見證這股新興籃球風潮蓬勃崛起。

現場氣氛熱烈，蔣萬安也鼓勵所有小選手勇敢追夢、盡情揮灑汗水。他幽默分享，過年時與兒子鬥牛，連吃好幾鍋火鍋的趣事，笑稱明年有第二屆港湖盃，一定會讓兒子一起報名參賽。

會後，蔣萬安也親自上場組隊參賽，與李明賢議員、新湖國小郭添財校長、信義國中林暘恩校長組成「港湖隊」，對戰由三民國中洪偉盛校長、璞園領隊陳信安、璞園球員李家慷與信義國中王子家組成的「新湖隊」，親身體驗3X3籃球的魅力。他在場上展現驚人命中率，屢屢進球，引起現場陣陣驚呼與掌聲。