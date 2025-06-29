世界警消運動會美國開賽首日 警政署柔道選手勇奪3金1銀2銅
第21屆世界警察消防運動會，本月27日至下月6日在美國阿拉巴馬州伯明罕舉行，警政署的柔道組選手吳玫玲、林世明、蕭素秋、許書豪、袁鵬皓、陳于書，在首日賽事奪下3金1銀2銅。警政署表示，期待持續過關斬將，為國爭光。
警政署說，彰化縣警察局科長林世明參加柔道男子60歲以上、66公斤以下量級，為我國摘下首金，他年輕時為我國柔道國手，曾在1987年德國世界盃柔道錦標賽獲第5名；1989年南斯拉夫世界柔道錦標賽，擊敗漢城奧運柔道金牌得主、韓國名將李璟根；2025年世界壯年運動會擊敗俄羅斯柔道選手奪金。
新北市警察局組長蕭素秋參加柔道女子40歲以上、63公斤以下量級，也摘下1面金牌，她是柔道六段高手，曾入選國家代表隊，曾在第10屆西班牙巴塞隆納、第11屆加拿大魁北克市、第12屆澳洲阿得雷德、第13屆加拿大本拿比世界警消運動會，獲女子柔道金牌、跆拳道銀牌、空手道銀牌，並在今年世壯運奪柔道金牌。
桃園市警察局警員陳于書參加柔道女子18歲以上、78公斤以上量級奪金，她是柔道三段好手，2024年1月23日任職桃園分局中路派出所時，曾偽裝路人趁詐騙集團車手取款時，使出柔道「內股」一腳撂倒車手。
警政署警務正許書豪參加柔道男子40歲以上、100公斤以上量級奪銅，他是柔道四段高手，曾入選國家代表隊，並在第20屆加拿大溫尼伯奪柔道銅牌、柔術銀牌及臥推銀牌。警察大學教官吳玫玲、屏東縣恆春警分局助教袁鵬皓，分別參加柔道女子40歲以上、78公斤以上量級及男子30歲以上、90公斤以下量級，各獲1銅。
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