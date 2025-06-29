淡水漁人舞台音樂季昨開唱 今麋先生接棒登場

新北市河海音樂季昨在淡水漁人碼頭揭開序幕，今日活動接續登場，舞台陣容依舊堅強，包括「光學虎鯨」、「哈樂黛Haradise」、「氣氛休息室」、「黃宇寒Han」、「黃子軒與山平快」等接力開唱，壓軸則由金曲樂團「麋先生MIXER」登場，預料再掀高潮。

市長侯友宜昨也親臨現場，與民眾一同搖擺享受音樂魅力。他表示，淡水漁人舞台已成為新北原創音樂的重要據點，更是河海音樂季的象徵地標。市府將持續支持創作能量發展，讓臺灣原創音樂蓬勃茁壯，也讓市民在夏日午後留下難忘回憶。

昨日首場「淡水漁人舞台」集結12組人氣樂團輪番上陣，吸引大批樂迷湧入現場，在海風、落日與音樂交織下，掀起夏日音樂熱潮。壓軸的「老王樂隊」不僅帶來多首膾炙人口的經典代表作，更驚喜宣布即將推出新專輯，為活動首日劃下完美句點。

昨晚表演從「兔子先生」以台灣饒舌打頭陣揭開序幕，接著由「來者何人」幽默詮釋日常角色，炒熱氣氛；「狀態船」以Funk曲風唱出生活各種情緒；「帕崎拉PACHILA」用高張力現場演出唱出迷惘心境；「工口紳士」風格奇幻，現場聽眾隨節奏擺動，最後由「老王樂隊」將氣氛推至最高潮。