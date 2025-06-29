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15天有13天同一人...街頭藝人抽場地系統遭控不公 北市文化局曝原因

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市街頭藝人抽籤制度遭質疑不公，有街頭藝人控訴7月信義徒步區表演名單中15天正取竟有13天正取為同一人，質疑系統存在漏洞，文化局應重新檢討相關制度。圖／文化局提供
台北市街頭藝人抽籤制度遭質疑不公，有街頭藝人控訴7月信義徒步區表演名單中15天正取竟有13天正取為同一人，質疑系統存在漏洞，文化局應重新檢討相關制度。圖／文化局提供

台北市街頭藝人抽籤制度遭質疑不公，有街頭藝人控訴7月信義徒步區表演名單中15天正取竟有13天正取為同一人，質疑系統存在漏洞，文化局應重新檢討相關制度。文化局表示，為保障原住民身分申請人使用，每梯次保留不低於展演總場次百分之三名額規定，會持續各界意見優化系統。

街頭藝人明堯日前在Threads上控訴，文化局針對信義徒步區街頭藝人表演，需要抽籤每個月分為上下半場，每次可抽15天的表演機會，但長期卻有不公平之嫌，然而他發現7月上半月抽籤結果，卻有13天都被同一個人正取，質疑系統有問題「希望文化局可以給我們全部街頭藝人一個解釋」。

該貼文一出後留言區引起大量的討論，中13天的當事街頭藝人也出面回應，強調自己沒有任何特權，像大家一樣正常抽籤，但因其具有原住民資格，中籤率會比較高一點，「但這次抽籤的結果，我也覺得很誇張。」

隨後也有人出面解釋，文化局針對同一時段全台北可以申請街頭藝人場地中，要保障3%原住民身分的街頭藝人，「假設今天台北總共有100個街頭藝人的表演位子，只要參與抽籤的原住民街頭藝人在3人以下，這樣他就是百抽百中。」並直言該規定不符合實際狀態的政策，恐導致需要收入的人，可能一天都抽不到。

明堯也說，確保特定身分權益出發點不是壞事，但一個制度讓結果呈現成15天有13天被同一個人抽走，「這樣荒謬的結果，那不就是制度有瑕疵有問題嗎？」呼籲文化局應重新思考跟整理制度上的問題， 不要再讓諸如此類的事情發生。

文化局表示，系統依街頭藝人自行登錄場地及展演場次抽選意願，以及「台北市信義及西門徒步區街頭藝人從事藝文展演活動申請管理要點」保障具有原住民身分申請人使用，每梯次保留不低於展演總場次百分之三之名額規定，亂數抽選出各梯次展演單。

文化局說，信義徒步區按規定總場次的3%原住民保證名額為 16 場，於本期登記中有33筆來自原住民身分街頭藝人，中籤名單中確有個別原住民登記者取得較多場次，經查核皆為有效申請、登記場次符合規定，會持續傾聽各界聲音，作為優化抽籤制度重要參考。

街頭藝人 文化局 原住民

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