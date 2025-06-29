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蔣萬安秀球技…爆曾被大寶連蓋火鍋嗆「我是穿拖鞋比」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安致詞自爆，過年跟大兒子得立鬥牛已經贏不過他，連吃好幾個火鍋，甚至還被嗆「爸爸，我是穿拖鞋跟你比賽」。蔣笑稱明年一定讓兒子比港湖盃，儘管嘴上說被嗆，但感受蔣滿滿驕傲。圖／北市府提供
蔣萬安致詞自爆，過年跟大兒子得立鬥牛已經贏不過他，連吃好幾個火鍋，甚至還被嗆「爸爸，我是穿拖鞋跟你比賽」。蔣笑稱明年一定讓兒子比港湖盃，儘管嘴上說被嗆，但感受蔣滿滿驕傲。圖／北市府提供

「港湖盃3對3籃球賽」今登場，北市長蔣萬安今第一屆開球，還下場秀球技命中率超高，不過蔣自爆，過年跟大兒子得立鬥牛已贏不過他，連吃火鍋，還被嗆「爸爸，我是穿拖鞋跟你比賽」。蔣笑稱明年一定讓兒子比港湖盃，嘴上說被嗆，但感受蔣滿滿驕傲。

由議員李明賢發起的港湖盃3對3籃球賽，今天第一屆登場，蔣今出席開幕時說，本屆港湖盃全程比照FIBA國際3X3賽制辦理，是一大亮點；更邀請街頭藝術家打造融合塗鴉風格的潮流球場，讓比賽場域更具文化魅力與視覺張力。他也分享，自己平時會透過手機觀看FIBA 3X3賽事，自從該項目於東京奧運成為正式比賽後，已在全球快速發展，在台灣也受到更多人的喜愛。

蔣萬安除了鼓勵所有小選手勇敢追夢、盡情揮灑汗水。更自爆現在大兒子蔣得立已經身高181公分、手長腳長，還是學校校隊，過年時他跟兒子打鬥牛賽時，「連吃好幾鍋火鍋」，甚至還被兒子嗆「爸爸，我是穿拖鞋跟你比賽」。

蔣萬安說，台灣隊在2023年杭州亞運3對3男子籃球項目中，接連擊敗南韓與卡達，勇奪金牌、寫下歷史，展現出台灣選手的拚勁與實力。今年5月，他也親自出席台灣首支冠上「台北」名號的3X3職業球隊「台北旺寶3X3職業籃球隊」成立記者會，見證這股新興籃球風潮蓬勃崛起。

蔣萬安今天也親自上場組隊參賽，與議員李明賢、新湖國小校長郭添財、信義國中校長林暘恩組成「港湖隊」，對戰由三民國中校長洪偉盛、璞園領隊陳信安、璞園球員李家慷與信義國中王子家組成的「新湖隊」，親身體驗3X3籃球的魅力，蔣萬安也大秀球技，在場上展現驚人命中率，屢屢進球，引起現場陣陣驚呼與掌聲。

蔣萬安致詞自爆，過年跟大兒子得立鬥牛已經贏不過他，連吃好幾個火鍋，甚至還被嗆「爸爸，我是穿拖鞋跟你比賽」。蔣笑稱明年一定讓兒子比港湖盃，儘管嘴上說被嗆，但感受蔣滿滿驕傲。圖／北市府提供
蔣萬安致詞自爆，過年跟大兒子得立鬥牛已經贏不過他，連吃好幾個火鍋，甚至還被嗆「爸爸，我是穿拖鞋跟你比賽」。蔣笑稱明年一定讓兒子比港湖盃，儘管嘴上說被嗆，但感受蔣滿滿驕傲。圖／北市府提供
蔣萬安致詞自爆，過年跟大兒子得立鬥牛已經贏不過他，連吃好幾個火鍋，甚至還被嗆「爸爸，我是穿拖鞋跟你比賽」。蔣笑稱明年一定讓兒子比港湖盃，儘管嘴上說被嗆，但感受蔣滿滿驕傲。圖／北市府提供
蔣萬安致詞自爆，過年跟大兒子得立鬥牛已經贏不過他，連吃好幾個火鍋，甚至還被嗆「爸爸，我是穿拖鞋跟你比賽」。蔣笑稱明年一定讓兒子比港湖盃，儘管嘴上說被嗆，但感受蔣滿滿驕傲。圖／北市府提供

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